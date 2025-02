Ofertă de 10 milioane de lire sterline pentru un număr de înmatriculare, respinsă de un super-fan "Formula 1"

Omul de afaceri Afzal Khan, fan înrăit Formula 1, a refuzat o ofertă de 10 milioane de lire sterline pentru numărul său inedit de înmatriculare. Acesta deţine, încă din 2008, plăcuţa de înmatriculare "F1", acronimul Formulei 1, conform site-ului britanic Express.

Conform sursei citate, Khan a achiziționat plăcuța de înmatriculare „F1” de la Consiliul Județean Essex în 2008, fiind atribuită unui Volvo S80. Acesta a schimbat-o rapid pe un Mercedes, McLaren și apoi pe un Bugatti Veyron.

The F1 number plate is the world's most expensive, valued at over 132 crore. Owned by Afzal Khan, it is highly sought after for its rarity and Formula 1 connection. pic.twitter.com/WQsIDkf5Vb