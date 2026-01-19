Pentru că vânzările de băuturi au scăzut în Italia, producătorii au început să vândă înghețată cu alcool

La expoziţia culinară de la Rimini au fost prezentate înghețate făcute cu rom, whisky sau bere. Sursa foto Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

La Târgul internațional de înghețată, produse de patiserie, brutărie, cafea și ciocolată care se desfăşoară zilele acestea la Rimini, în Italia, se bucură de succes noi variante de îngheţată cu alcool.

La expoziţia culinară de la Rimini au fost prezentate înghețate făcute cu rom, whisky sau bere.

Firma Mec3, de la Casa Optima Group şi-a prezentat propria versiune a înghețatei alcoolice: una cu o combinație de bere Guinness (asortată cu covrigei) și una cu lichior Cointreau, relatează La Stampa.

Cresco, un brand din cadrul Martin Braune Group, se concentrează pe combinații pe bază de limoncello. Există însă și o versiune mai estivală, oferind o nouă modalitate de a savura îngheţată cu mojito pe bază de rom. Acest lichior, în viziunea Amarenei Fabbri, vine sub forma unei arome de banană flambată și, bineînțeles, rom.

Pe de altă parte, Whisky Pan este aroma delicioasă dezvoltată de firma Leagel, cu cremă de whisky și pandișpan sfărâmat, și nu conține gluten.

Compania irlandeză Guinness a încercat să intre pe piața americană vara trecută cu „Lovely Day for a Guinness”, o înghețată în stil franțuzesc făcută cu versiunea 0.0 (fără alcool) a celebrei stout (n.red. bere brună, închisă la culoare, de fermentație superioară ).

Ideea îngheţatei cu alcool a apărut în condiţiile în care statisticile arată că oamenii beau mai puțin, iar băuturile spirtoase caută alternative pentru a-şi creşte vânzările.