Pericolele unui joc video foarte popular printre copii şi adolescenţi. Aceştia sunt abordaţi de pedofili pe platformă

Roblox, un joc video folosit de milioane de copii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani şi utilizat pe scară largă în întreaga lume, a devenit "locul perfect pentru pedofili". Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Ethan Dallas, un băiat autist din Florida, Statele Unite ale Americii, și-a găsit refugiu în jocul video Roblox, dar în spatele avatarului unui presupus coleg se afla un adult care l-a manipulat până la sinucidere. Mama sa a dat în judecată platforma și a intentat un proces pentru deces din culpă.

Ethan Dallas avea 10 ani când, jucând Roblox, s-a trezit interacționând zilnic cu un avatar în spatele căruia credea că se află un băiat de vârsta lui, fără să știe că de fapt era vorba despre un adult, care a fost ulterior arestat pentru posesie de pornografie infantilă.

Roblox, un joc video folosit de milioane de copii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani şi utilizat pe scară largă în întreaga lume, a devenit "locul perfect pentru pedofili": combinația dintre un public foarte tânăr, instrumente de chat slab filtrate și posibilitatea de a interacționa prin intermediul unor avatare anonime creează un mediu în care prădătorii pot aborda cu ușurință minorii fără a stârni suspiciuni.

În acest context, Ethan a fost manipulat și șantajat de un adult, ceea ce a dus la o spirală care a dus la sinuciderea sa. Mama sa, Becca Dallas, a rupt tăcerea într-un articol publicat în New York Times şi preluat de Corriere della Sera, în care a acuzat platforma că nu i-a protejat fiul și a anunțat iniţierea unui proces pentru moarte din culpă.

Povestea lui Ethan

Ethan era un băiat autist, cel mai mic dintre cei cinci copii ai familiei şi era înzestrat cu talente deosebite: la nouă ani, putea deja programa și cânta la pian și era jucător de baseball într-o echipă pentru copii cu dizabilități. În cartierul său, însă, era o țintă ușoară pentru hărțuirea colegilor săi și astfel a ales să se refugieze în jocurile video, în special Roblox. A intrat pe respectiva platformă pentru prima dată la șapte ani: părinții lui i-au permis să se joace cu sistemul de control parental activat. Câțiva ani mai târziu, a primit un mesaj pe portal: era Nate, un utilizator care s-a identificat drept un coleg. Cei doi au început să se joace împreună în fiecare zi după școală și să vorbească până noaptea târziu, dar, în timp, relația lor a devenit din ce în ce mai strânsă, până când Nate l-a învățat pe Ethan cum să dezactiveze controlul parental. Din acel moment, conținutul conversațiilor lor a început să devieze căpătând conotaţii sexuale. Discuţia lor s-a mutat ulterior pe Discord.

Acolo, Nate i-a cerut lui Ethan să-i trimită fotografii explicite. Confruntat cu amenințarea că discuţiile lor vor fi divulgate, băiatul a cedat.

Din acel moment, Ethan a început să experimenteze izbucniri de furie atât de intense încât, în 2022, părinții lui au decis să-l interneze într-un centru de tratament timp de un an. Doi ani mai târziu, în aprilie 2024, băiatul a găsit curajul să-i spună mamei sale întreaga întâmplare. Mama sa a fost șocată și a contactat imediat Centrul Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați, care a pus-o în legătură cu unitatea de criminalitate cibernetică a Departamentului de Poliție din Florida. "Nu-mi venea să cred", a spus doamna Dallas. "Am crezut că este un joc de copii."

În urma anchetei, bărbatul a fost identificat, este vorba despre Timothy O'Connor, în vârstă de 37 de ani, arestat anterior pentru deținere de pornografie infantilă și transmiterea de conținut dăunător minorilor. Conform înregistrărilor publice, în decembrie 2023 a fost declarat inapt mintal pentru a fi judecat.

Ethan nu mai ținuse legătura cu Nate din 2021, dar frica lui de această persoană persista. Într-o noapte, și-a trezit mama bătând în ușa dormitorului: "Se sprijinea în poala mea și tot repeta: "Te iubesc"", spune Becca Dallas. A doua zi dimineață, însă, soțul ei l-a găsit fără viață în camera lui. Astăzi, mama lui speră că lupta ei în justiție va face Roblox mai sigur pentru toți copiii și a fondat o fundație în memoria lui Ethan, pentru a sprijini copiii cu probleme de sănătate mintală și a preveni tragedii similare.

Procese împotriva Roblox

Între timp, acțiunile în justiție împotriva Roblox se intensifică. În aprilie, procurorul general din Florida, James Uthmeier, a lansat o anchetă privind siguranța copiilor pe platformă, în timp ce luna trecută, procurorul general din Louisiana, Liz Murrill, a intentat un proces împotriva companiei din cauza îngrijorărilor legate de prădătorii online. Pentru a aborda aceste preocupări, Roblox a introdus sisteme de verificare a vârstei jucătorilor, cum ar fi scanarea video facială, în iulie, dar aceste măsuri sunt încă slabe și pot fi eludate. Conform unei analize a documentelor publice realizate de New York Times, peste 20 de procese au fost intentate în instanțele federale în acest an, acuzând Roblox că ​​permite exploatarea sexuală, în cazuri similare cu cel al lui Ethan.

Declarația din partea Roblox

"Suntem profund îndurerați de această pierdere tragică", a declarat Roblox într-un comunicat. "Siguranța este o prioritate absolută și continuăm să inovăm noi funcții de siguranță care să protejeze utilizatorii noștri și să ofere părinților și tutorilor un control și o vizibilitate sporite." Deși recunoaște că "niciun sistem nu este perfect", declarația arată că "Roblox este conceput cu funcții de siguranță riguroase încorporate, iar politicile noastre sunt intenționat mai stricte decât cele de pe alte platforme." Platforma afirmă, de asemenea, că "dedică resurse dezvoltării de standarde și soluții la nivel de industrie pentru a asigura siguranța copiilor online".

Acuzațiile la adresa Discord

Becca Dallas a dat în judecată și Discord (aplicația de mesagerie unde Ethan și Nate s-au mutat ulterior pentru a discuta), solicitând compensații financiare nespecificate pentru suferința emoțională cauzată de moartea lui Ethan. Discord, la rândul său, asigură că este "profund angajată în materie de siguranță" și subliniază că utilizatorii trebuie să aibă cel puțin 13 ani pentru a accesa platforma. "Folosim tehnologii avansate și echipe de securitate instruite pentru a identifica și elimina în mod proactiv conținutul care încalcă politicile noastre", a declarat un purtător de cuvânt al companiei.