Ploile au adus o înflorire spectaculoasă și rară a plantelor din deșertul Atacama: „Nu se întâmplă în fiecare an”

1 minut de citit Publicat la 21:48 26 Sep 2025 Modificat la 21:48 26 Sep 2025

Înflorirea plantelor din deșertul Atacama, imprevizibilă și efemeră, a devenit atât o minune a naturii, cât și un memento al echilibrului fragil al deșertului. Foto: Getty Images

Cel mai arid deșert din lume a înflorit spectaculos în urma ploilor, atrăgând turiști și oameni de știință deopotrivă. Este vorba despre deșertul Atacama din Chile, care este transformat radical în aceste zile de un rar covor floral, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

„Atunci când plouă iarna, diferite specii native înfloresc în timpul primăverii” (din emisfera sudică - n.red.), a declarat Jorge Carabantes, directorul regional pentru zone protejate din cadrul Comisiei Naționale pentru Silvicultură din Chile (CONAF).

În această perioadă, în deșertul Atacama pot înflori aproximativ 200 de specii documentate.

„Ele înfloresc pentru o perioadă scurtă de timp, apoi intră în stare de repaus și totul revine la starea de dinaintea ploii”, a adăugat el.

Familii de localnici și vizitatori s-au reunit în număr mare în Parcul Național Llanos de Challe pentru a se plimba pe câmpurile multicolore de flori sălbatice, ținând în mâini aparate de fotografiat.

„Este foarte frumos, e ceva ce trebuie să protejăm. Suntem încântați să ne aflăm aici”, a spus turistul Ronald Lagos.

Alan Martinez, care este profesor, a spus că a făcut această călătorie știind cât de rar este un astfel de fenomen: „Nu se întâmplă în fiecare an. Am vrut să trăim această experiență în acest sezon”.

