Poliția a aflat cine este „femeia din fântână”, la mai bine de 100 de ani după moartea ei: „Știm și cine a făcut-o”

2 minute de citit Publicat la 15:31 01 Oct 2025 Modificat la 15:37 01 Oct 2025

„Femeia din fântână”, care a murit acum mai bine de 100 de ani, este Alice Spence FOTO: Saskatoon Police

Poliția din Canada a identificat rămășițele unei femei, cunoscută anterior doar ca „femeia din fântână”, care a murit acum mai bine de 100 de ani.

Folosind testarea ADN-ului, anchetatorii au reușit să identifice rămășițele ca fiind ale lui Alice Spence, născută Burke. Se crede că aceasta s-a mutat în 1913 din St. Louis, Minnesota, în Sutherland, un cartier din Saskatoon, în provincia Saskatchewan din Canada.

Poliția canadiană a descoperit rămășițele ei în iunie 2006, atunci când era săpat un amplasament al unei foste stații de benzină, potrivit The Independent.

Oasele au fost găsite într-un sac de pânză pus într-un butoi de lemn care fusese aruncat într-o fântână, a declarat Dr. Ernie Walker, antropolog criminalist, la o conferință de presă susținută luni.

Rămășițele ei erau bine conservate, permițând anchetatorilor să preleveze ADN din doi dinți și din păr, a spus Walker.

„Fără ca persoana care a aruncat butoiul să știe, o bucată din cofrajul fântânii s-a desprins și a blocat butoiul să nu ajungă până la fund”, a mai spus Walker.

Autoritățile au reușit apoi s-o identifice pe Spence după ce au găsit membri ai familiei și au construit arborele genealogic.

Acest arbore a inclus cea mai apropiată rudă în viață a lui Spence, Cindy Camp, strănepoata ei.

„Astăzi, stând aici, simțim o legătură profundă nu numai cu Alice, ci și cu generațiile de femei care au trăit înaintea ei. Femei ale căror povești merită să fie cunoscute”, a spus Camp la conferința de presă. „Este cu adevărat uimitor cum ceva atât de puternic precum genealogia genetică poate ajuta la rezolvarea unor mistere uitate de mult și la aducerea unui final liniștitor pentru familii”.

Poliția consideră că moartea lui Alice a fost „suspectă”, cel mai probabil o crimă, a spus sergentul Darren Funk, fără a oferi mai multe detalii.

„Avem dovezi circumstanțiale și credem că știm cine a făcut-o, dar este vorba de acum 100 de ani. Acea persoană nu poate să se apere în instanță astăzi, așa că vom lăsa lucrurile așa cum sunt”, a spus Funk.

Se presupune că Alice Spence s-a născut în Michigan în 1881 și a murit între 1916, când a fost menționată într-un recensământ, și 1918, când un incendiu i-a distrus casa în care locuia împreună cu soțul Charles și fiica Idella.

Informații din 1921 arată că Charles locuia cu Idella, o menajeră și fiul acesteia.

Bunica lui Camp era Idella. „Știind ce știm acum, mi-aș dori să pot vorbi cu bunica mea măcar o oră, să-i aud povestea”, a spus ea.

Acest caz este considerat a fi cea mai veche investigație din Canada rezolvată cu ajutorul genealogiei genetice investigative.

Rămășițele lui Alice au fost îngropate într-un mormânt fără cruce în cimitirul Woodland, pe 29 septembrie 2006.