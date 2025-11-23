Politicianul american surprins în avion urmărind conținut pentru adulți dă vina pe Elon Musk

1 minut de citit Publicat la 16:00 23 Noi 2025 Modificat la 16:00 23 Noi 2025

Congresmanul neagă categoric acuzațiile și susține că nu a accesat conținut explicit. . X / Dear White Staffers

Un scandal neașteptat a izbucnit în politica americană după ce congresmanul democrat Brad Sherman a fost fotografiat în timpul unui zbor privind pe iPad imagini cu femei sumar îmbrăcate. Fotografiile, făcute de un pasager aflat în spatele lui, au devenit virale pe platforma X, unde sute de mii de utilizatori l-au acuzat că urmărea conținut pornografic în public, potrivit New York Post.

Postarea inițială, publicată de contul „Dear White Staffers”, a acumulat peste 13,7 milioane de vizualizări în 24 de ore și l-a pus pe Sherman în centrul atenției. În imagini, ecranul tabletei sale era setat la luminozitate maximă, iar fluxul afișa mai multe fotografii cu femei în lenjerie intimă.

Congresmanul neagă categoric acuzațiile și susține că nu a accesat conținut explicit. În schimb, acesta aruncă responsabilitatea asupra algoritmului platformei X, controlată de Elon Musk, despre care spune că „servește utilizatorilor conținut pe care nu îl solicită și la care nu sunt abonați”.

„Nu a fost altceva decât scroll pe Twitter, iar Elon Musk a distrus algoritmul, astfel că oamenii primesc lucruri pe care nu le cer”, a declarat un purtător de cuvânt al politicianului pentru presa americană.

Sherman, care a afirmat că a parcurs „peste 1000 de postări” în timpul zborului, a explicat pentru Punchbowl News că imaginile au apărut în secțiunea „For You”, unde algoritmul recomandă postări personalizate. Deși a admis că poate privi o fotografie cu o femeie „mai mult decât un apus”, congresmanul insistă că nu a vizionat pornografie și că nu are probleme legate de acest tip de conținut.

Întrebat dacă imaginile erau potrivite pentru a fi vizionate pe un avion, Sherman a răspuns: „E pornografie? Eu nu cred. Elon Musk nu cred că ar spune asta. E potrivit? Nu.”