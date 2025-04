Povestea uluitoare a tinerei care a renunțat la un doctorat în bioinginerie ca să se facă model OnlyFans. Cât câștigă

Zara Darcy a renunțat la studiile academice pentru OnlyFans FOTO: Instagram/ OnlyFans

O tânără de 25 de ani a renunțat la cursurile doctorale în bioinginerie pentru o carieră online, pe OnlyFans. Zara şi-a deschis două pagini pe platforma pentru adulţi, unde postează conţinut specific, dar şi lecţii de ştiinţe și matematică.

Zara Darcy spune că poate enumera o mulțime de motive pentru care a renunțat la programul de doctorat în bioinginerie după doi ani; la fel de multe are și pentru decizia de a se orienta spre crearea de conținut pentru adulți.

Pe de o parte, universitatea la care studia nu oferea genul de activitate practică pe care și-o dorea; ocupa un rol de tip profesoral, superviza munca studenților masteranzi, oferea feedback și se ocupa de obținerea finanțării. Având în vedere cât de competitiv este mediul academic, a realizat că un doctorat nu i-ar fi oferit un avantaj real pe piața muncii.

„Mi-am dat seama că, chiar și după finalizarea unui doctorat, probabil m-aș fi aflat într-o poziție similară cu cea a deținătorilor de master: supracalificată pentru joburile entry-level, dar fără experiență în industrie”, a declarat Zara Darcy pentru People, citată de Yahoo News.

A decis să renunțe la doctorat, dar să păstreze diploma de master obținută pe parcurs. Totuși, Darcy nu a simțit că ar avea nevoie de experiență suplimentară în CV. În schimb, a ales să devină antreprenoare, creând conținut educațional online.

Pe al doilea profil, Zara, din Texas, postează conținut explicit, pe care îl descrie drept „artistic și erotic, cu nuditate rafinată”.

„Acest conținut este profund personal și îl folosesc pentru a-mi explora gândurile, sentimentele și experiențele”, explică ea despre această pagină. „De exemplu, am făcut o ședință foto în care purtam o cască de protecție fiind topless, simbolizând alegerea între a continua să lucrez pentru alții sau a lucra independent. Am asociat totul cu o poezie inspirată de ‘The Road Not Taken’ a lui Robert Frost, care reflecta cele două căi cu care mă confrunt în viață.”

Darcy adaugă: „Îmi place să privesc fiecare set ca pe o reflecție a ceea ce sunt și a mesajului pe care vreau să-l transmit la acel moment.”

Chiar și postările ei educaționale, mai cuminți și gratuite, au „un twist sexy pentru a menține lucrurile captivante și distractive”, explică ea. Poate fi la fel de simplu ca predarea într-un top decoltat sau provocator – departe de ținuta clasică de profesor.

„Am început să postez pe Instagram videoclipuri scurte cu fapte științifice, discutând subiecte precum efectul Leidenfrost și pisica lui Schrödinger”, spune ea. „Abordez diverse teme, de la matematică și STEM la dezvoltare personală, dar îmi place să le prezint într-un mod accesibil și jucăuș, combinând educația cu ceva mai condimentat”.

Inițial, s-a înscris pe OnlyFans în 2022, pe când era încă la studii postuniversitare. A postat și pe YouTube, dar a observat că platforma pentru adulți îi promova videoclipurile pe pagina de logare. Această atenție a motivat-o să continue să creeze conținut educațional, iar numărul abonaților de pe YouTube a crescut și el.

„Mi-am dat seama că pot avea o carieră reală continuând să postez conținut educațional, artistic și erotic pe OnlyFans. Îmi place că fanii îmi respectă limitele și postez doar ceea ce mă face să mă simt confortabil”, spune Darcy.

Succesul viral i-a adus imediat câștiguri peste așteptări. În primele trei luni de postări, Darcy spune că a câștigat peste 50.000 de dolari, mult peste media lunară de aproximativ 200 de dolari a altor creatori. Acum, Zara spune că uneori câștigă această sumă și într-o singură zi, iar câștigurile ei totale depășesc pentru 1 milion de dolari.

Promova conținutul și pe Instagram, dar „deși făceam doar videoclipuri științifice în care arătam puțin decolteu”, își amintește că aplicația i-a blocat contul, ceea ce i-a scăzut temporar veniturile. Câștigurile îi creșteau oricând un „science short” devenea viral.

La început, când era încă în mediul academic și social media era doar un „proiect secundar”, Darcy nu era preocupată de construirea unei prezențe online. Totuși, era curioasă unde ar putea avea cel mai mare succes.

„Interesant este că am postat aceleași videoclipuri științifice pe Pornhub, ca experiment, și am câștigat aproape de trei ori mai mult decât pe YouTube pentru același conținut”, notează ea.

Internetul poate fi un loc nemilos pentru cei care se expun atât de deschis, iar, pe lângă reacțiile pozitive, Darcy a observat și multă dezinformare despre parcursul ei de când a devenit virală.

„Mulți oameni au presupus că am abandonat complet studiile din cauza OnlyFans. Totuși, folosesc cunoștințele mele în moduri care mi se par mai semnificative – fie că fac conținut educațional, fie că cercetez subiecte care mă interesează fără constrângerile academice sau găsesc modalități creative de a îmbina știința cu erotismul pentru OnlyFans”, spune Darcy.

Deși majoritatea celor care o urmăresc spun că au înțeles schimbarea de carieră, Darcy recunoaște că unii apropiați și-au exprimat îngrijorarea.

„Când am decis să mă îndepărtez de mediul academic, familia mea a fost la început îngrijorată, pentru că știau cât de mult am muncit să ajung la acel nivel. Erau îngrijorați de ce va însemna această schimbare pentru viitorul meu și dacă este o alegere bună.” În plus, Darcy s-a simțit dezamăgită de „realitatea” muncii universitare și este bucuroasă că poate controla acum timpul și conținutul pe care-l produce.