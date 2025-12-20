Primarul și adjuncții dintr-un oraș din Franța au demisionat, după ce au refuzat să oficieze o căsătorie. Care este motivul

Primarul și adjuncții din orașul Chessy, departamentul Seine-et-Marne, Franța, au demisionat în bloc, în data de 13 decembrie 2025, în semn de protest. Ei au refuzat să oficieze căsătoria unui cuplu deoarece bărbatul se afla sub incidența unei OQTF - obligație de a părăsi teritoriul Franței. Orașul are acum doar consilieri municipali, potrivit publicației actu.fr.
Olivier Bourjot, primarul orașului Chessy, a explicat motivele deciziei radicale.
Potrivit acestuia, nu i se pare normal ca un primar să fie constrâns să oficieze căsătoria unei persoane care, în opinia sa, nu ar trebui să se afle pe teritoriul Franței.
„Pentru că un prefect a luat o decizie - o OQTF care nu a fost executată - un primar ajunge să fie obligat să oficieze căsătoria unei persoane care nu ar trebui să fie pe teritoriul național”, a transmis Olivier Bourjot, potrivit sursei citate.
El a mai adăugat că „lumea e întoarsă pe dos”.
În urma acestui gest de protest, primarul și adjuncții săi au revenit la statutul de simpli consilieri municipali, lăsând orașul într-o situație administrativă inedită.
El susține că, în luna martie, Primăria orașului Chessy a primit dosarul de căsătorie. Ulterior, municipalitatea a constatat că bărbatul făcea obiectul unei OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français - obligația de a părăsi teritoriul francez n.r.) emisă în 2022.
În acest caz, atât femeia, cât și bărbatul au fost audiați, însă fiecare separat.
Edilul mai spune că din declarațiile bărbatului a reieșit faptul că motivația principală a căsătoriei ar fi fost regularizarea situației administrative, nu relația de cuplu.
În aceste condiții, primăria a sesizat Parchetul din Meaux.
Viitori soți au deschis o acțiune în instanță
Ulterior, Jean-Baptiste Bladier, procurorul din Meaux, a decis să suspende temporar căsătoria și a dispus deschiderea unei anchete a poliției. Deși a considerat că sesizarea făcută de primărie era justificată, investigația nu a găsit dovezi care să arate că mariajul ar fi fost unul fraudulos.
Într-un răspuns transmis în data de 7 iulie, procurorul a concluzionat că nu există motive legale pentru a bloca căsătoria, motiv pentru care primăria era obligată să o oficieze.
Ulterior, Parchetul a precizat că OQTF-ul nu mai era executoriu. Procurorul a explicat că, după trei ani, o astfel de decizie nu mai poate fi pusă în aplicare, deși nu „dispare” juridic.
Cu toate acestea, edilul a contestat interpretarea, afirmând că o OQTF nu „cade”, ci doar nu mai este executabilă.
Din cauza neînțelegerilor juridice, edilul a ales să demisioneze.
Acum, cei doi parteneri au apelat la justiție pentru a li se face dreptate.
Judecătorul a pronunțat hotărârea pe 10 decembrie și a obligat primăria să dea curs cererii soților.
Și de această dată, Olivier Bourjot a refuzat să se conformeze deciziei.
Înainte de a demisiona, primarul și-a consultat adjuncții în cadrul ședinței Consiliului Local din 12 decembrie, iar toți au decis să-l susțină.
„Nu mai există niciun ofițer de stare civilă. Pe cine vreți să condamnați?”, a declarat ironic edilul, subliniind că demisia colectivă a blocat, cel puțin temporar, procedurile.
Procurorul a intervenit din nou și susține că refuzul de a celebra căsătoria reprezintă o încălcare a legii.