Primarul și adjuncții dintr-un oraș din Franța au demisionat, după ce au refuzat să oficieze o căsătorie. Care este motivul

2 minute de citit Publicat la 08:00 20 Dec 2025 Modificat la 08:30 20 Dec 2025

Căsătoria nu a mai avut loc / Sursa foto: Getty Images

Primarul și adjuncții din orașul Chessy, departamentul Seine-et-Marne, Franța, au demisionat în bloc, în data de 13 decembrie 2025, în semn de protest. Ei au refuzat să oficieze căsătoria unui cuplu deoarece bărbatul se afla sub incidența unei OQTF - obligație de a părăsi teritoriul Franței. Orașul are acum doar consilieri municipali, potrivit publicației actu.fr.

Olivier Bourjot, primarul orașului Chessy, a explicat motivele deciziei radicale.

Potrivit acestuia, nu i se pare normal ca un primar să fie constrâns să oficieze căsătoria unei persoane care, în opinia sa, nu ar trebui să se afle pe teritoriul Franței.

„Pentru că un prefect a luat o decizie - o OQTF care nu a fost executată - un primar ajunge să fie obligat să oficieze căsătoria unei persoane care nu ar trebui să fie pe teritoriul național”, a transmis Olivier Bourjot, potrivit sursei citate.

El a mai adăugat că „lumea e întoarsă pe dos”.

În urma acestui gest de protest, primarul și adjuncții săi au revenit la statutul de simpli consilieri municipali, lăsând orașul într-o situație administrativă inedită.

El susține că, în luna martie, Primăria orașului Chessy a primit dosarul de căsătorie. Ulterior, municipalitatea a constatat că bărbatul făcea obiectul unei OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français - obligația de a părăsi teritoriul francez n.r.) emisă în 2022.

În acest caz, atât femeia, cât și bărbatul au fost audiați, însă fiecare separat.

Edilul mai spune că din declarațiile bărbatului a reieșit faptul că motivația principală a căsătoriei ar fi fost regularizarea situației administrative, nu relația de cuplu.

În aceste condiții, primăria a sesizat Parchetul din Meaux.

Viitori soți au deschis o acțiune în instanță

Ulterior, Jean-Baptiste Bladier, procurorul din Meaux, a decis să suspende temporar căsătoria și a dispus deschiderea unei anchete a poliției. Deși a considerat că sesizarea făcută de primărie era justificată, investigația nu a găsit dovezi care să arate că mariajul ar fi fost unul fraudulos.

Într-un răspuns transmis în data de 7 iulie, procurorul a concluzionat că nu există motive legale pentru a bloca căsătoria, motiv pentru care primăria era obligată să o oficieze.

Ulterior, Parchetul a precizat că OQTF-ul nu mai era executoriu. Procurorul a explicat că, după trei ani, o astfel de decizie nu mai poate fi pusă în aplicare, deși nu „dispare” juridic.

Cu toate acestea, edilul a contestat interpretarea, afirmând că o OQTF nu „cade”, ci doar nu mai este executabilă.

Din cauza neînțelegerilor juridice, edilul a ales să demisioneze.

Acum, cei doi parteneri au apelat la justiție pentru a li se face dreptate.

Judecătorul a pronunțat hotărârea pe 10 decembrie și a obligat primăria să dea curs cererii soților.

Și de această dată, Olivier Bourjot a refuzat să se conformeze deciziei.

Înainte de a demisiona, primarul și-a consultat adjuncții în cadrul ședinței Consiliului Local din 12 decembrie, iar toți au decis să-l susțină.

„Nu mai există niciun ofițer de stare civilă. Pe cine vreți să condamnați?”, a declarat ironic edilul, subliniind că demisia colectivă a blocat, cel puțin temporar, procedurile.

Procurorul a intervenit din nou și susține că refuzul de a celebra căsătoria reprezintă o încălcare a legii.