Primul B&B de pe Lună se va construi la Torino și va avea niște dotări neașteptate

Primele locuinţe pentru astronauţii care merg pe Lună vor fi lansate în anul 2033, vor fi cosntruite la Torino, în Italia şi vor fi dotate cu paturi, o toaletă, o bucătărie și laboratoare.

„Primele habitate pentru astronauți de pe Lună vor avea steagul italian pe exterior și vor fi construite la Torino. Vor fi parțial un avanpost pentru a găzdui astronauți și parțial un vehicul de transport pe suprafața lunară”, a explicat inginerul Roberto Angelini, vicepreședinte al „Domeniului de Explorare și Știință” și șeful sediului din Torino al Thales Alenia Space, o filială Leonardo, una dintre principalele companii italiene și globale din sectoarele aerospațial, de apărare și securitate.

Acest anunţ a fost făcut public şi de ministrul Întreprinderilor Adolfo Urso, președintele Agenției Spațiale Italiene (ASI), Teodoro Valente, și directorul general al Diviziei Spațiale a Leonardo, Massimo Comparini, relatează La Stampa.

Cu decenii de experiență în dezvoltarea de module locuibile, expertiza hub-ului din Torino este acum proiectată către suprafața lunară cu programul „MPH” (Habitat Multifuncțional). Această structură cântărește aproximativ 15 tone și poate găzdui doi astronauți timp de până la 20 de zile.

Primul modul va fi gata în 2032, cu lansare în 2033 și o durată de viață operațională estimată de cel puțin zece ani. Programul MPH și tehnologiile spațiale Faza de dezvoltare este deja în desfășurare de ceva vreme, în urma semnării acordurilor dintre NASA și Agenția Spațială Italiană (ASI).

„Suntem în Faza 1 de peste un an”, a explicat Angelini, „și proiectăm MPH cu diverse tehnologii: de la trapa de intrare și ieșire la picioarele de aterizare, de la roțile pentru deplasarea pe suprafața lunară la protecția externă, precum și, bineînțeles, interiorul.”

Modulul va fi probabil lansat la bordul rachetei New Glenn de la Blue Origin, compania spațială a lui Jeff Bezos, și apoi va ateriza pe Lună cu un vehicul de coborâre dezvoltat de NASA. Odată aterizat pe suprafața lunară, va fi imediat operațional și locuibil.

„Va fi primul pas către baze lunare permanente”, a adaugat Angelini. „Cei doi astronauți vor avea tot ce le trebuie înăuntru: paturi, o zonă de bucătărie, toalete și spații dedicate experimentelor științifice. Pentru restul activităților lor, vor folosi nave spațiale. Al nostru va fi un fel de B&B pe un alt corp ceresc decât Pământul.”

Protecția împotriva radiațiilor și a micrometeoriților rămâne esențială. „Modulul de habitat va avea o ecranare similară cu cea dezvoltată pentru stațiile de pe orbita Pământului, dar consolidată. Șederea maximă va fi în continuare limitată la 20 de zile , în limitele de siguranță. Pentru viitoarele baze și colonii, conceptul se va schimba: habitatele vor fi îngropate sau semi-îngropate în solul lunar, ceea ce oferă o protecție mai bună chiar și decât betonul”, a mai adăugat cercetătorul italian.

Programul pentru primul habitat lunar construit la Torino face parte din proiectul „Habitat spațial. Calea italiană”, promovat de Agenția Spațială Italiană (ASI) și Ministerul Stației Spațiale Internaționale (MIMIT). „După mulți ani în care Luna a fost văzută ca un obiectiv îndepărtat, astăzi Luna și Pământul sunt reconectate”, a observat Massimo Comparini. „În aproximativ zece ani, va trebui să ne imaginăm avanposturi lunare stabile, cu aproximativ 15 persoane angajate să construiască prima colonie în afara Pământului .”

Industria italiană și centrul de la Torino vor juca, de asemenea, un rol cheie în proiectul Argonaut, primul modul lunar european conceput pentru a transporta marfă științifică și logistică, adică tot ceea ce vor avea nevoie primii locuitori ai Lunii.