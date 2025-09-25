„Rapture”, noua teorie care provoacă isterie pe TikTok. Mii de oameni cred că Isus îi va lua săptămâna aceasta

Printre videoclipurile "RaptureTok", sfârșitul lumii este pregătit cu atenție și imaginație. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

În urma mai multe filmuleţe devenit virale pe TikTok, mii de americani cred că Isus îi va lua săptămâna aceasta. Peste 336.000 de postări cu zeci de mii de vizualizări au inundat rețelele sociale din SUA în aceste zile sub hashtagul #rapture.

"Este ultimul meu videoclip. Ne vedem în nori, frați și surori. Isus vine." O femeie în lacrimi spune aceste cuvinte stând în mașină, filmându-se cu telefonul. Tonul ei este solemn: "Știu că Dumnezeu îmi va folosi TikTok-urile pentru gloria și voia Lui." Videoclipul a strâns nu mai puţin de 40.000 de aprecieri, relatează La Stampa.

Salutări "pre-înălțare"



Cea mai mare parte a conținutului este un fel de salut pre-mortem (sau mai degrabă, pre-înălțare) pentru cei care cred că 23 și 24 septembrie 2025 nu sunt orice date, ci cele alese de Dumnezeu pentru "Rapture", adică, momentul în care adevărații credincioși vor fi înălțați la cer, lăsându-i în urmă pe necredincioși, pe cei care se îndoiesc și, așa cum explică un alt utilizator într-un videoclip, chiar și pe cei care au votat pentru Donald Trump: "Veți ști imediat dacă ați fost implicați în Rapture", adaugă ea. "Dacă vă treziți în patul vostru, înseamnă că ați fost lăsați în urmă. Și veți putea să vă gândiți: "Cu ce am greșit? Nu am fost un bun creștin?" Răspunsul este nu. Nu ați fost."

Marele anunț a venit în iunie de la pastorul sud-african Joshua Mhlakela, care susține că a primit data "înălţării" direct de la Isus. Evenimentul este programat pentru Rosh Hashanah, Anul Nou Evreiesc, care anul acesta cade între 23 și 24 septembrie.

Pregătirile pentru „Rapture”

Printre videoclipurile "RaptureTok", sfârșitul lumii este pregătit cu atenție și imaginație. Unii și-au vândut mașinile, alții le-au cerut șefilor lor "concediu veșnic", iar alții se întreabă cu nerăbdare: "Va veni câinele meu cu mine?". O creatoare a sugerat chiar ca oamenii să elimine codul de deblocare de pe telefon "astfel încât cei rămași Tera să poată accesa informațiile lor personale". O alta a început o misiune evanghelică de ultim moment: a cumpărat kilograme de Biblii, le-a personalizat cu diverse versete și acum le lasă ca ghiduri pentru supraviețuirea erei post-Rapture.

Ironie şi reacţii emoţionale

Dar dincolo de cei care cred cu adevărat în asta, există și cei care se lasă purtați de ironie. Un videoclip, cu aproape 1 milion de aprecieri, arată o tânără femeie punându-i pisicii sale o cască de aluminiu "pentru a o pregăti de călătorie". Dar nu toată lumea râde. Unii sunt mișcați: o femeie plânge gândindu-se la ultimele ei clipe alături de copiii ei. Alții au început să-și lase lucrurile în fața ușilor, într-un gest ciudat de caritate față de cei "nemântuiți". Într-un videoclip, un bărbat demonstrează solemn cum a eliberat intrarea în casa sa pentru cei care vor rămâne: "Las totul disponibil. Sper că poate fi util."



Dar, așa cum se întâmplă adesea online, credința este amestecată cu viclenia. Pe TikTok, o fată sugerează: "Nu te vei înălța dacă porți una dintre rochiile tale de modă, sunt influențate de diavol", apoi adaugă cu un zâmbet viclean: "Lasă-le afară în seara asta". Unele chiar s-au filmat rătăcind prin cartiere, colecționând mobilă, oglinzi, obiecte de artă și chiar o lampă de 2.000 de dolari, abandonată de cineva acum pregătit pentru Rai. Atmosfera este suprarealistă: o combinaţie stranie între o piață de vechituri și un reality show apocaliptic, în timp ce gunoierul în cauză comentează pur și simplu: "Mulțumesc, Isuse".

Pe scurt, un "sfârșit al lumii" social trăit cu o doză sănătoasă de psihoză, unde chiar și ascensiunea religioasă poate fi transmisă în direct, așa cum a demonstrat o femeie trezită în zori "așteptând să documenteze ascensiunea cuiva".

Dar se va întâmpla cu adevărat aceast ”Rapture” ?

Tehnic vorbind? Nu. Sau cel puțin, nu exact așa cum o prezintă pe TikTok, cu levitații colective și numărătoare inversă spirituală în stilul Anului Nou. Chiar și printre creștinii practicanți, nu există un acord unanim cu privire la momentul în care va avea loc acest ”Rapture” sau ce formă va lua.

Unii, precum susținătorii așa-numitului pre-tribulaționism, își imaginează Apocalipsa ca pe un scenariu bine structurat: mai întâi, înălţarea credincioșilor, absorbiți în rai, apoi șapte ani de haos și suferință pentru cei care rămân pe Pământ. În final, se va întâmpla sosirea lui Hristos în a doua și ultima sa venire, completă cu o domnie mesianică de o mie de ani. Nu există un final de sezon, este vorba mai degrabă despre o saga în mai multe acte.

O doctrină recentă

Versiunea TikToker este însă destul de recentă. Unii cred că a fost introdusă în secolul al XIX-lea de către o tânără scoțiană, Margaret MacDonald, care a susținut că a avut o viziune mistică asupra subiectului. Conceptul a fost apoi studiat, sistematizat și popularizat de predicatorul irlandez John Nelson Darby, fondatorul Fraților din Plymouth, o mișcare creștină nonconformistă. De acolo, doctrina și-a găsit drumul în amvoane, cărți și chiar filme, cu seria de romane extrem de populară "Left Behind", co-scrisă de Tim LaHaye (un activist politic homofob care credea în Illuminati) și autorul Jerry B. Jenkins. Aceste cărți au fost, de asemenea, adaptate într-un film din 2014, cu Nicolas Cage în rolul principal în timp ce încearcă să salveze umanitatea... sau cel puțin o parte a ei.

Criza care declanșează Apocalipsa

Aceste teorii ciudate nu au apărut întâmplător. "Când există crize politice, dezastre naturale, războaie, pandemii... atunci oamenii încep să caute semne ale judecății finale", explică Matthew Gabriele, profesor de religie la Virginia Tech, pentru The Guardian. Și într-adevăr, s-a întâmplat de multe ori înainte: de la Marea Dezamăgire din 1844 la Cometa Halley din 1910, până la calendarele mayașe care se termină în 2012. De fiecare dată, oamenii s-au gândit: "De data aceasta, da, a fost cea corectă", dar din fericire, nu a fost așa.

În ultimele zile, unii credincioși au legat chiar asasinarea lui Charlie Kirk de acest fenomen: pe TikTok, unii sugerează că Kirk, care a devenit un fel de martir pentru naționaliștii creștini, ar putea fi înviat în timpul „Rapture”.

O generație pregătită

Răspândirea socială a acestui tip de credință este alimentată de comunitățile numeroase de tineri influenceri creștini de pe TikTok, adesea crescuți în medii religioase foarte stricte, unde această răpire era o adevărată frică. April Ajoy, podcasteră și autoare a memoriilor Star-Spangled Jesus: Leaving Christian Nationalism and Finding a True Faith, credea în adolescență că a fost "lăsată în urmă" pentru că, pentru o clipă, familia ei nu era acasă. "Nu am putut găsi pe nimeni", spune ea. "Timp de douăzeci de minute, am început cu adevărat să mă pregătesc. M-am gândit că trebuie să alerg să cumpăr niște mâncare și să mă ascund." Apoi familia s-a întors. Tocmai ieșiseră la plimbare. Creatoarea de conținut Jess Lauren, care a crescut într-o familie de pastori, își amintește și ea teama de a se întoarce acasă și de a găsi totul gol. "Dacă ar fi mai puține mașini în jur, m-aș întreba: "Hei, am fost lăsată în urmă?""