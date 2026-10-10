1 minut de citit Publicat la 10:44 10 Oct 2026 Modificat la 10:44 10 Oct 2026

Războiul dungilor. Adidas a dat în judecată un brand australian de modă online, foarte popular printre tineri. FOTO: Getty Images

Gigantul echipamentelor sportive Adidas a intentat un proces împotriva White Fox Boutique, un brand australian de modă online foarte popular, pentru că a vândut și promovat haine cu un design în patru dungi, despre care Adidas susține că seamănă înșelător de mult cu marca sa înregistrată, cele trei dungi, scrie CNN.

Într-o cerere depusă la Curtea Federală a Australiei pe 18 septembrie, compania germană arată că a solicitat în repetate rânduri, pe parcursul anului 2026, firmei White Fox, cu sediul la Sydney, să oprească vânzarea acestor haine, însă toate cererile au fost respinse.

White Fox, lansat în 2013, este popular în rândul adolescenților și al tinerilor de peste 20 de ani din Australia, Statele Unite și Marea Britanie și are peste 2,7 milioane de urmăritori pe Instagram.

Vineri, în fața instanței de la Sydney, avocatul Adidas, Patrick Flynn, a susținut că White Fox aplică de luni de zile patru dungi pe produsele sale. Avocatul a criticat și materialele promoționale distribuite de White Fox, în condițiile în care hainele brandului sunt adesea asortate cu încălțăminte originală Adidas.

Flynn a prezentat instanței o fotografie de campanie în care o influenceriță poartă haine White Fox, stilizate cu încălțăminte Adidas, pentru a demonstra cum alăturarea celor două produse îi poate deruta pe cumpărători.

"Există intenția de a profita de reputația noastră", a declarat Flynn.

Pe lângă presupusa încălcare a mărcii înregistrate, Adidas cere despăgubiri de la White Fox pentru ceea ce avocații săi descriu drept "crearea unei asocieri în mintea consumatorilor".

Avocații White Fox au respins toate acuzațiile, argumentând că și alte branduri de fast fashion, printre care Princess Polly, Glassons și Shein, au adoptat un design cu patru dungi.

"Evident, Adidas are o reputație", a declarat vineri în fața instanței avocatul White Fox, Ed Heerey. "Propriul lor slogan spune că este brandul cu trei dungi. Accentul cade pe trei", a adăugat el.

Potrivit registrelor guvernului australian, Adidas deține în Australia marca înregistrată pentru designul cu trei dungi încă din 1957. În 2013, compania a câștigat un proces împotriva Pacific Brands, firmă australiană de bunuri de consum și îmbrăcăminte, care vânduse pantofi cu un design în patru dungi.

Judecătorul Ian Jackman a programat audierea în acest dosar la începutul anului 2027.