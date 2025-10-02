„Regatul Kubala”, format din trei persoane care s-au autoproclamat „trib african pierdut”, a fost evacuat dintr-o pădure din Scoția

„Regatul Kubala”, format din trei persoane, s-a stabilit într-o pădure din Jedburgh, Scoția FOTO: Profimedia Images

Trei membri ai unui grup care se autointitulează „trib african pierdut”, numit Regatul Kubala, au fost evacuați din tabăra lor, amplasată într-o pădure de lângă Jedburgh, Scoția. Evacuarea a fost transmisă live joi dimineața pe TikTok, arătând un bărbat și o femeie escortați de ofițeri către camionete. Grupul susține că revendică terenuri care, spun ei, le-au fost luate strămoșilor lor acum 400 de ani și refuză să recunoască autoritatea instanțelor, potrivit informaţilor BBC.

Prezența lor a uimit localnicii, deși tribul susține că trăiește o viață simplă, făcând baie într-un pârâu din apropiere, locuind în corturi și conectându-se cu natura. „Trăim o viață foarte simplă”, a spus „Regele Atehene”. „Ne conectăm cu natura. Ne conectăm cu copacii din jur. Ne spălăm în apa izvoarelor. Trăim o viață simplă, bazându-ne zilnic pe creator pentru hrană, adăpost și haine. Locuim într-un cort, dar nu ne temem de nimeni”.

Poliția și autoritățile pentru imigrație au intrat în tabără la ora 08:00 și au instalat un cordon de securitate pentru a împiedica accesul mass-mediei și al localnicilor curioși. La ora 10:00, cordonul a fost ridicat, iar oficialii au demontat tabăra și au încărcat saci de gunoi într-un camion de salubritate.

Ghana Kofi Offeh, în vârstă de 36 de ani și Jean Gasho, în vârstă de 43 de ani, originari din Zimbabwe, au ajuns pentru prima dată în zona din sud-estul Scoției în primăvara anului 2025. Ei se autointitulează Regele Atehene și Regina Nandi și au înființat o tabără pe un deal împădurit din apropierea orașului Jedburgh. Grupului li s-a alăturat și Kaura Taylor, din Texas, care își spune Asnat. Grupul are o prezență online semnificativă, cu peste 100.000 de urmăritori pe TikTok și Facebook și a atras atenția mass-media la nivel mondial.

Scott Hamilton, consilier local în Jedburgh, a declarat că este „foarte ușurat” de evacuarea „tribului”. „A fost un efort mare pentru consiliulul local și poliție pentru a ajunge aici. Acesta este rezultatul corect. Localnicii s-au confruntat cu numeroase probleme din cauza taberei”, a explicat el. Hamilton a precizat că terenul este proprietate industrială și că întreprinderile care funcționează aici au fost supuse unei presiuni considerabile în ultimele luni. „A trebuit să parcurgem procedurile legale prin tribunale, ceea ce necesită timp, dar în cele din urmă am obținut rezultatul corect”, a spus consilierul.