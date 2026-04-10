Restaurare spectaculoasă la Colosseum: structuri îngropate de sute de ani au fost scoase la suprafață

Cel mai emblematic monument al Italiei a trecut printr-un proces de restaurare remarcabil, arheologii reușind să scoată la suprafață structuri îngropate de sute de ani. Turiștii care vizitează în acest an Colosseumul din Roma vor face cu adevărat un pas înapoi în istorie, deoarece monumentul, așa cum arată acum, este cel mai apropiat de forma sa din Roma Antică, relatează Euronews.

Noi blocuri de marmură travertin au fost instalate în exteriorul arenei, marcând locurile unde odinioară se aflau coloane grandioase de intrare.

Proiectul reface perimetrul monumentului și evidențiază detalii îngropate de mult timp, inclusiv numerele originale ale intrărilor care ghidau spectatorii către locurile lor.

În antichitate, fiecare arcadă, cu excepția celor situate de-a lungul axelor principale și secundare, era marcată cu un număr gravat deasupra arcadei, chiar sub prima cornișă a fațadei, pentru a facilita identificarea intrărilor.

Stefano Boeri, arhitectul proiectului de restaurare, a declarat că ideea a fost de la început de a le oferi vizitatorilor o percepție reală asupra proporțiilor monumentului:

„Am reconstruit perimetrul real, crepidina (pavajul) Colosseumului și, în același timp, dimensiunea tuturor părților fornicilor (arcadelor), care erau acoperite de pământ. Acestea au fost acoperite timp de secole.”

Lucrările de restaurare a nivelurilor originale ale monumentului nu doar că au redat lizibilitatea amprentei Amfiteatrului Flavian și a bazei sale geometrice, dar au oferit și oportunitatea de a regândi sistemul de drenaj al apelor pluviale.

Rezultatul este un spațiu public care este atât organizat din punct de vedere hidraulic, cât și mai accesibil pentru vizitatori, gestionarea apei fiind, de asemenea, o parte integrantă a designului pavajului.

Cu trecutul său mai vizibil ca niciodată, vizitatorii pot experimenta o imagine mai clară a vieții în Roma antică.

„Am dorit să restaurăm unele dintre secțiunile lipsă ale coridoarelor de acces pentru public. Cele două secțiuni lipsă ale coridoarelor Amfiteatrului Flavian, care s-au prăbușit începând cu secolul al VI-lea d.Hr. din diverse motive, principalul fiind instabilitatea solului din această zonă”, a explicat Alfonsina Russo, arheolog și reprezentant al Ministerului italian al patrimoniului cultural.

Colosseumul rămâne cea mai populară atracție turistică din Italia, atrăgând milioane de vizitatori în fiecare an.