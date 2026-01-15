Roma limitează viteza maximă la 30 km/h în centrul istoric. Ce amendă vor plăti șoferii care nu respectă legea

Roma urmează exemplul altor capitale europene care au implementat un trafic mai lent / sursă foto: Getty Images

Roma se numără de acum printre capitalele europene care reduc drastic limita de viteză, măsură care îi va forţa pe italieni, cunoscuţi pentru un stil de condus rapid, să şofeze mai încet şi să reducă astfel accidentele şi poluarea, informează joi Reuters, potrivit Agerpres.

Noua limită de viteză de 30 de kilometri pe oră vizează centrul istoric al Oraşului Etern şi a intrat în vigoare joi, reducând aproape la jumătate limita anterioară de 50 de kilometri pe oră pe străzile copleşite de rezidenţi, turişti şi maşini.

„Aceste drumuri reflectă un oraş construit pentru maşini, dar care nu mai există”, a declarat pentru cotidianul Corriere della Sera directorul transporturilor din Roma, Eugenio Patane.

„Vitezele mai mici salvează vieţi”, a adăugat el, citând date care sugerează că excesul de viteză are o contribuţie de 7,5% în accidentele rutiere din oraş.

Patane a declarat, într-un comunicat, că noua limită de viteză va fi implementată gradual în următoarele 30 de zile, şoferii având astfel posibilitatea să se obişnuiască cu această nouă măsură.

Roma urmează exemplul altor capitale europene precum Londra, Bruxelles, Paris şi Helsinki, care au implementat un trafic mai lent şi mai sigur, înfruntând în unele cazuri o opoziţie puternică din partea şoferilor.

„Unii oameni conduc extrem de repede. Eu conduc un scuter şi deseori risc să fiu lovit... e mai bine să mergi încet”, a spus Barbara Barattolo, un rezident din Roma.

Alţii şi-au exprimat scepticismul

Cristiano, un şofer de taxi care a preferat să nu-şi dea numele de familie, a critica noua restricţie de viteză: „Cred că e prea drastică. În unele locuri ar putea fi bine, dar în altele e absolut ridicol”.

În oraşul Bologna, din nordul Italiei, accidentele rutiere s-au redus cu 13%, iar decesele au scăzut cu 50% în anul care a urmat după ce a devenit primul oraş care a impus o limită de 30 de kilometri pe oră, în ianuarie 2024.

De la alegerea lui în 2021, primarul Romei, Roberto Gualtieri, a instalat radare suplimentare şi a îndemnat rezidenţii să se bazeze mai puţin pe maşini private în contextul temerilor crescute legate de siguranţă şi de emisii.

Curtea Supremă din Italia a emis o decizie în noiembrie 2025 conform căreia rezidenţii care locuiesc în apropierea unei şosele de centură aglomerate au dreptul la compensaţii de 10.000 de euro fiecare pentru că au fost expuşi zgomotului şi poluării excesive.

Scăderea limitei de viteză se aşteaptă să reducă nivelurile de zgomot cu circa 2 decibeli în centrul Romei, au spus autorităţile locale.