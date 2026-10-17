Rules, cel mai vechi restaurant din Londra, devine monument național, după ce a fost donat organizației National Trust

Restaurantul istoric Rules de la Londra a fost inaugurat în 1798 şi a supraviețuit domniei a nouă monarhi și mandatelor a 45 de prim-miniștri. Sursa foto: Instagram/rules_restaurant

Restaurantul istoric Rules de la Londra, Marea Britanie, a fost inaugurat în 1798 şi a supraviețuit domniei a nouă monarhi și mandatelor a 45 de prim-miniștri, găzduind personalități diverse, de la Charlie Chaplin până la Ava Gardner. În prezent, proprietarul a decis să îl doneze organizației caritabile care administrează patrimoniul artistic și arhitectural al națiunii cu o singură condiție: localul trebuie să continue, pentru totdeauna, să servească preparatele sale tradiționale din vânat.

Anul 1798 a fost memorabil din mai multe motive. După cucerirea orașului Cairo, Napoleon Bonaparte le-a declarat soldaților săi: „Din vârful acestor piramide, patruzeci de secole vă privesc”. Pe tronul Angliei se afla George al III-lea, cunoscut drept „regele nebun”. Între timp, prim-ministrul britanic William Pitt cel Tânăr, simțindu-se ofensat de o remarcă făcută în Parlament de liderul opoziției, George Tierney, l-a provocat pe acesta la un duel cu pistoale. Niciunul dintre cei doi nu și-a nimerit adversarul la prima încercare, iar când i-a venit rândul prim-ministrului să tragă al doilea foc, acesta a îndreptat arma spre cer, iar incidentul s-a încheiat astfel, onoarea ambilor bărbați rămânând intactă.

Tot la Londra, la numerele 34–35 de pe Maiden Lane, o stradă îngustă din spatele Covent Garden, s-a deschis, în același an, un restaurant: Rules, numit astfel după fondatorul său, Thomas Rule, relatează La Repubblica. Încă de pe atunci, zona era plină de cafenele, puburi și teatre. Totuși, clientela era mult mai diversă decât turiștii și vizitatorii de astăzi, din cauza faptului că în zonă era o piață haotică de fructe și legume, un loc frecventat de prostituate, cerșetori și hoți de buzunare, așa cum avea să descrie mai târziu Charles Dickens în romanul „Oliver Twist”.

Deși atmosfera zonei s-a transformat complet, un singur lucru a rămas neschimbat timp de 228 de ani: restaurantul Rules a rămas exact acolo unde a luat ființă, câștigându-și titlul de cel mai vechi restaurant din capitala britanică și continuând să ofere un meniu bazat pe carne de vânat. Iar acum, pare sortit să rămână acolo pentru totdeauna.

Actualul proprietar, John Mayhew, doar a treia persoană care deține localul în istoria sa de peste două secole, a decis să doneze sediul restaurantului către National Trust, organizația caritabilă care administrează patrimoniul arhitectural și artistic al Regatului Unit. Singura condiție a acestei donații, evaluate la 11 milioane de lire sterline, una dintre cele mai însemnate primite vreodată de organizație, este ca proprietatea să nu poată fi revândută și să continue să funcționeze ca restaurant, practic, pe vecie.

Reprezentanții organizației nu se vor implica direct în activitatea din bucătărie, Mayhew a încredințat administrarea lui Ricky McMenemy, managerul responsabil de relația cu clienții, care va asigura continuitatea și va plăti chiria. „Nu ne vom băga nasul în bucătărie”, a dat asigurări Lucy Porten, director în cadrul National Trust, pentru publicația The Guardian, „dar vom încerca să stârnim un nou interes, poate prin inițiative online, pentru a ajuta mai mulți oameni să descopere istoria acestui loc.”

Istoria locului este, fără îndoială, bogată: printre oaspeții de la Rules s-au numărat Charlie Chaplin, Laurence Olivier și Ava Gardner, iar localul a apărut chiar și în paginile unor romane semnate de William Thackeray, Evelyn Waugh și Graham Greene, ca să nu-l mai menționăm pe deja amintitul Charles Dickens.

Decorul pare neschimbat încă din secolul al XIX-lea, pe pereţi sunt caricaturi și gravuri, capete de cerb împăiate și lămpi de epocă. Meniul cuprinde fripturi de iepure şi bibilică, plăcintă cu carne de vită și rinichi, precum și somon la cuptor, urmate, la desert, de nelipsitul „pudding” britanic.