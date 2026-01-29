Scandal sexual la nivel înalt: filmarea cu un consilier prezidențial căsătorit și subalterna lui a provocat furtună în Muntenegru

Scandal sexual la nivel înalt în Mintenegru FOTO: Instagram/ Mirjana Pajković și Dejan Vukšić

O presupusă înregistrare video cu conținut sexual, scursă în spațiul public, în care apar doi înalți oficiali guvernamentali din Muntenegru - un consilier prezidențial căsătorit și o subalternă - a dus la demisia ambilor politicieni, în mijlocul unui scandal uriaș care durează deja de câteva luni.

Mirjana Pajković, fosta directoare generală cunoscută pentru aparițiile glamour, responsabilă de promovarea și protecția drepturilor omului în cadrul Ministerului Drepturilor Omului și Minorităților, și-a anunțat demisia vineri, potrivit ziarului muntenegrean Pobjeda citat de New York Post.

Guvernul este implicat în acest scandal sexual de când un videoclip a apărut online, care ar arăta-o pe Pajković implicată într-un act sexual cu Dejan Vukšić, fost director al agenției naționale de securitate, căsătorit, și fost consilier al președintelui Jakov Milatović.

În declarația ei, Pajković a încurajat „fiecare femeie” să respingă ideea că trebuie să tacă atunci când cineva o atacă, a relatat publicația.

„Când eu însămi am fost expusă unei violențe extreme, pe care am prezentat-o pe rețelele sociale, unde prima persoană de lângă președintele țării, primul om al Agenției Naționale de Securitate, mi-a spus foarte clar pe parcursul întregii conversații, că nu va exista niciun loc pentru mine și nicio viață în Muntenegru”, a declarat ea, susținând că Milatović nu a intervenit în scandal.

Pajković a spus că plecarea ei are motivație personală, însă a lansat mai multe acuzații la adresa lui Vukšić, pe care l-a acuzat că a amenințat-o cu înregistrarea pentru a o face să tacă.

Pajković a afirmat că nu știa de existența materialului cu care Vukšić ar fi șantajat-o, dar se temea că acesta i-ar putea face rău, întrucât deținea o funcție de rang înalt în sectorul de securitate.

„De exemplu, atunci când cineva te șantajează, o persoană mai puternică îți cere o favoare, un anumit comportament pe care nu îl dorești în acel moment, iar dacă refuzi, ești predat cuiva care întruchipează cea mai înaltă autoritate a statului. Nimeni nu te va lovi fizic, suntem în secolul XXI, dar o să-ți distrugă viața pe toate planurile”, a scris ea.

În timpul acestui scandal, Pajković și Vukšić au negat reciproc acuzațiile, au depus plângeri penale, iar o amenințare ar fi fost făcută chiar de la un telefon fix din biroul președintelui, a relatat Serbian Times.

Una dintre plângerile penale depuse de Pajković a vizat distribuirea neautorizată de conținut explicit, inclusiv o fotografie cu ea.

Vukšić a demisionat la sfârșitul lunii decembrie, invocând, de asemenea, motive personale, după ce Pajković a depus plângeri la poliție împotriva lui, în urma apariției online a materialelor explicite.

„Resping toate acuzațiile inexacte, incomplete și tendențioase prin care, fără dovezi, mi se atribuie responsabilitatea pentru încălcarea vieții private a lui Pajković și pentru distribuirea înregistrărilor în cauză. Am văzut acel conținut pentru prima dată abia când a început să circule ilegal pe rețelele de socializare”, a declarat Vukšić, potrivit publicației.

Vukšić a acuzat-o pe Pajković că i-a încălcat viața privată prin „însușirea” telefonului care ar fi înregistrat o amenințare făcută de el la adresa ei, în timpul unei convorbiri telefonice de la un telefon fix din biroul lui Milatović.

„Cuvintele pe care i le-am adresat cu acea ocazie, publicate selectiv cu o întârziere de un an și trei luni, au fost o reacție imediată la furtul telefonului meu”, a spus el.

În luna martie, Vukšić ar fi primit un apel telefonic prin care era șantajat să-și retragă candidatura pentru un post de judecător la Curtea Constituțională, sub amenințarea publicării unor înregistrări audio, a susținut el, acuzând-o pe Pajković că ar fi făcut parte din grupul care a inițiat apelul.

Vukšić a mai spus că Pajković a fost audiată de autorități după ce el a depus o plângere penală împotriva ei pentru tentativă de extorcare și furtul telefonului.

De asemenea, el a afirmat că Pajković a folosit înregistrarea presupusei „amenințări” într-una dintre plângerile sale penale din luna ianuarie, încercând să o prezinte drept un eveniment recent, potrivit Serbian Times.

Deocamdată nu s-a putut stabili când a fost realizată presupusa înregistrare sexuală.