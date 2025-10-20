Scandalul cravatei lui Pete Hegseth. Rușii au jubilat după ce au văzut cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu Zelenski

Pete Hegseth e în mijlocul unui scandal după ce a purtat o cravată cu dungi albastre, albe și roșii, la întâlnirea cu Volodimir Zelenski. FOTO Profimedia Images

Un nou scandal diplomatic a izbucnit după ce Pete Hegseth a fost acuzat că a purtat o cravată cu mesaj pro-rus, în timpul ultimei întâlniri oficiale de la Casa Albă cu Volodimir Zelenski. Secretarul american al Apărării a purtat vineri, la Casa Albă, o cravată cu dungi albastre, albe și roșii, ceea ce a dus la comentarii potrivit cărora imita culorile drapelului rus.

Tass, agenția rusă de stat, a scris că Hegseth „s-a remarcat” între oficialii americani prin alegerea vestimentară, afirmând că acesta a purtat „o cravată în culorile tricolorului rus”, scrie The Telegraph.

„Cravata lui Hegseth, cu dungi late albe, albastre și roșii, așezate în aceeași ordine ca pe steagul nRusiei, a ieșit în evidență în comparație cu ținutele sobre ale delegației americane”, a notat agenția. „Deși și steagul Statelor Unite conține aceleași culori, ordinea și designul au atras atenția asupra alegerii. Trump și ceilalți oficiali au purtat cravate simple, uni.”

Controversa a fost amplificată după ce Kirill Dmitriev, emisar economic al lui Vladimir Putin, a distribuit o fotografie cu cravata lui Hegseth, alături de drapelul rus, un gest interpretat drept aprobare tacită.

Ron Filipkowski, editor la Meidas Touch, un site american de stânga, a comentat pe X: „Se pare că rușilor le place cravata lui rusească. Și nici măcar nu e roșu-alb-albastru, e roșu-albastru-alb. Ca steagul rusesc. La o întâlnire cu Zelenski.”

În replică, vicepreședintele SUA, JD Vance, a încercat să calmeze tensiunile, răspunzând pe aceeași platformă: „Sau poate purta culorile Americii.” S-a observat, de asemenea, că Hegseth avea în buzunarul sacoului o batistă cu steagul american.

Pete Hegseth este cunoscut pentru stilul său vestimentar excentric, deseori inspirat din simbolistica SUA. A fost fotografiat în trecut purtând șosete cu steagul american și sacouri personalizate cu imprimeuri ale drapelului în interior. Oficialul nu a comentat scandalul cravatei.

Marele maestru de șah și opozant al Kremlinului, Garry Kasparov, a scris pe X: „Problema administrației Trump nu sunt cravatele lor rusești, ci legăturile lor cu Rusia.”

Hegseth a cerut anterior ca Ucraina să accepte pierderea unor teritorii pentru a pune capăt războiului. Totuși, în timpul unei întâlniri recente cu lideri europeni, acesta a avertizat că SUA „vor impune costuri Rusiei” dacă Moscova nu caută o soluție pentru încheierea conflictului, cea mai dură poziție exprimată până acum de Hegseth la adresa Rusiei.