Scene uluitoare în Turcia: Un boxer francez a fost aproape linșat de spectatori, după ce a făcut un gest obscen spre public

Scene de haos la un meci de box desfășurat la Istanbul: La finalul unei lupte contând pentru titlul WBC Silver, la categoria grea, dintre un boxer din Franța (Murad Aliev) și unul turc (Umut Camkiran), sportivul francez a trebuit să fie scos de urgență din ring, fiind aproape linșat de spectatorii care au năvălit în ring.
La finalul meciului, înainte ca arbitrul să declare câștigătorul, Murad Aliev a făcut un gest obscen spre public.
Des images inédites : ??? Après le match Mourad Aliev contre Umut Çamkıran qui s'est déroulé à Istanbul, une bagarre a éclaté. https://t.co/86rn7NM83M— Le retour de BOXE Anglaise News (@RetourBoxe) November 7, 2026
Spectatorii turci, dar și membri ai staff-ului lui Camikran s-au revoltat pe loc și au început să sară pe boxerul francez și să-l lovească.
La un moment dat, Aliev a fost înconjurat de zeci de bărbați care l-au lovit, în timp ce membrii echipei de securitate, care încercau să-l protejeze pe sportivul francez, au fost complet depășiți de situație.
Au milieu de l’émeute qui a éclaté sur le ring, l’ambiance est devenue chaotique, et la diffusion en direct du match a été interrompue. Aucun résultat officiel du match ni communiqué concernant les incidents n’a encore été publié. https://t.co/fhPEllnEpc— Le retour de BOXE Anglaise News (@RetourBoxe) November 7, 2026
Spectatorii au aruncat inclusiv cu sticle și scaune asupra luio Aliev (sportiv originar din Azerbaidjan), care a reușit, în cele din urmă să fie evacuat din sală.