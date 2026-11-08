Scene uluitoare în Turcia: Un boxer francez a fost aproape linșat de spectatori, după ce a făcut un gest obscen spre public

1 minut de citit Publicat la 16:12 08 Noi 2026 Modificat la 16:12 08 Noi 2026

Mulțimea furiolasă a sărit în ring să-l bată pe boxerul francez (încercuit cu roșu, în imagine). Captură foto: X

Scene de haos la un meci de box desfășurat la Istanbul: La finalul unei lupte contând pentru titlul WBC Silver, la categoria grea, dintre un boxer din Franța (Murad Aliev) și unul turc (Umut Camkiran), sportivul francez a trebuit să fie scos de urgență din ring, fiind aproape linșat de spectatorii care au năvălit în ring.

La finalul meciului, înainte ca arbitrul să declare câștigătorul, Murad Aliev a făcut un gest obscen spre public.

Des images inédites : ??? Après le match Mourad Aliev contre Umut Çamkıran qui s'est déroulé à Istanbul, une bagarre a éclaté. https://t.co/86rn7NM83M — Le retour de BOXE Anglaise News (@RetourBoxe) November 7, 2026

Spectatorii turci, dar și membri ai staff-ului lui Camikran s-au revoltat pe loc și au început să sară pe boxerul francez și să-l lovească.

La un moment dat, Aliev a fost înconjurat de zeci de bărbați care l-au lovit, în timp ce membrii echipei de securitate, care încercau să-l protejeze pe sportivul francez, au fost complet depășiți de situație.

Au milieu de l’émeute qui a éclaté sur le ring, l’ambiance est devenue chaotique, et la diffusion en direct du match a été interrompue. Aucun résultat officiel du match ni communiqué concernant les incidents n’a encore été publié. https://t.co/fhPEllnEpc — Le retour de BOXE Anglaise News (@RetourBoxe) November 7, 2026

Spectatorii au aruncat inclusiv cu sticle și scaune asupra luio Aliev (sportiv originar din Azerbaidjan), care a reușit, în cele din urmă să fie evacuat din sală.