Schior atacat de una dintre cele mai rare creaturi întâlnite în natură. A văzut leopardul de zăpadă și a vrut să-și facă selfie cu el

Un turist a fost atacat de un leopard de zăpadă în nord-vestul Chinei FOTO: CNN

Un turist a fost atacat de un leopard de zăpadă în nord-vestul Chinei, după ce a încercat să se apropie de animal pentru a face un selfie cu el, potrivit autorităților și presei de stat citate de CNN.

Turistul, un schior, a fost mușcat în timp ce se întorcea la hotel, în localitatea Koktokay, din regiunea Xinjiang.

Acesta a observat leopardul de zăpadă - una dintre cele mai rar întâlnite creaturi din lume în sălbăticie - a coborât din vehiculul cu care se deplasa și s-a apropiat de animal pentru a face fotografii, moment în care a fost atacat.

Imagini video care au circulat pe rețelele sociale îl arată pe turist întins nemișcat pe zăpadă, cu leopardul stând în apropiere. Într-un alt clip, doi martori îl ajută pe turistul rănit să se ridice și să se îndrepte spre un loc sigur, în timp ce acesta își ține fața sub casca de schi.

Se aude o voce întrebând dacă leopardul a plecat, iar unul dintre martori răspunde: „A plecat”. Alte imagini îl arată pe leopard deplasându-se prin zăpadă adâncă într-o zonă deschisă, cu copaci și stânci în fundal.

Turistul a fost transportat la spital și se află în stare stabilă, a declarat biroul silvic. De asemenea, a precizat că autoritățile locale au intensificat patrulele de siguranță și campaniile de informare publică.

„Publicul larg și turiștii sunt îndemnați să respecte cu strictețe regulile de siguranță, să mențină o distanță sigură atunci când întâlnesc animale sălbatice și să anunțe imediat poliția”, se arată într-un anunț online.

Leopardul de zăpadă, originar din Asia Centrală și de Sud, este o specie protejată în China și un simbol al ecosistemelor montane și de mare altitudine ale țării. La nivel mondial mai există doar între 4.000 și 6.500 de exemplare, iar 60% din habitatul lor se află în China, potrivit World Wildlife Fund (WWF).

Având o blană groasă, alb-cenușie, care se confundă cu mediul înconjurător, aceste feline retrase trăiesc în munți înalți și stâncoși, în unele dintre cele mai dure condiții de pe Pământ, potrivit WWF.