Șoferii români care lucrează în străinătate se plâng că muncesc mult și mănâncă o dată pe zi: „Sunt zile în care conduc 21 de ore”

Șoferii români care lucrează în transportul internațional se plâng că sunt nevoiți să lucreze cu program prelungit și în condiții aspre, potrivit unor declarații făcute la o întâlnire organizată de sindicatul Faire Mobility în Hessa, Germania. „Săptămâna trecută au fost zile în care am condus timp de 21 de ore”, a spus un român disperat, șofer de furgonetă, care transportă mărfurile unei companii aeriene.

Colegul lui a confirmat: „Săptămâna trecută au fost două zile consecutive în care am avut, în total, doar 4 ore de odihnă. Nu există timp pentru mai mult de o masă pe zi” relatează Diario de Transporte.

Începând cu 1 iulie 2026, va intra în vigoare cea mai recentă reglementare din cadrul Pachetului Mobilitate, care prevede extinderea obligației de utilizare a unui tahograf digital și pentru vehiculele comerciale ușoare cu o masă totală de 2,5 tone, utilizate în transportul transfrontalier.

„Era și timpul”, subliniază un purtător de cuvânt al sindicatului Faire Mobility. Membrii acestui sindicat, împreună cu partenerii din alianță, au aflat acest lucru în cadrul unei acțiuni desfășurate într-o zonă industrială din landul Hessa, unde șoferii de furgonete care efectuează transport internațional de mărfuri își petrec weekendurile.

Aceste vehicule, a căror masă totală admisă este sub 3,5 tone, sunt în continuare exceptate de la obligația de a avea tahograf pentru monitorizarea timpilor de conducere și de odihnă.

Deși șoferii acestor vehicule sunt, de asemenea, supuși reglementărilor privind timpii de conducere și de odihnă, aceștia își trec orele pe o foaie de parcurs. Dar șoferii sunt supuși la presiune enormă din partea angajatorilor și a expeditorilor de mărfuri pentru a efectua curse foarte lungi.

Introducerea tahografului digital a fost privită diferit de către șoferii de furgonete. Unii au spus, uluiți: „Întregul sistem se bazează pe ore de muncă ce depășesc semnificativ limita legal admisă. Când vom începe să respectăm timpii de conducere și de odihnă, întregul sistem se va prăbuși”.

Alți șoferi de furgonete au subliniat că astfel ar fi protejați ceva mai bine de presiunea exercitată de angajatori, care îi obligă să își pună viața în pericol pentru a efectua curse nerezonabil de lungi.