Spania caută muncitori în construcții. Companiile oferă salarii de până la 30.000 de euro pe an și 700.000 de locuri de muncă

Spania caută muncitori în construcții. Companiile oferă salarii de până la 30.000 de euro pe an. FOTO: Hepta

Spania va avea nevoie de aproximativ 700.000 de lucrători noi în construcții, în special zidari, în următorii ani, a comunicat Confederația Națională a Construcțiilor. Companiile oferă între 20.000 și 30.000 de euro brut pe an.

Criza imobiliară a schimbat complet sectorul construcțiilor din Spania. Multe locuri de muncă au dispărut atunci, iar tinerii s-au îndepărtat de un domeniu care le oferise mult timp oportunități. Acum, când locuințele sunt din nou o prioritate economică, firmele au o problemă tot mai mare, deoarece nu găsesc destui oameni pregătiți pentru volumul de lucru existent.

Situația este paradoxală. În construcții lucrează mulți oameni, dar companiile găsesc tot mai greu anumite meserii. Sectorul are peste 1,4 milioane de angajați înscriși în sistemul de asigurări sociale, însă lipsa forței de muncă a devenit una dintre cele mai mari probleme ale sale, scrie El Espanol.

Potrivit Confederației Naționale a Construcțiilor (CNC), Spania va avea nevoie de aproximativ 700.000 de lucrători noi în următorii ani. Nu este vorba de posturi libere chiar acum, ci de oamenii necesari pentru a-i înlocui pe cei care ies la pensie și pentru a face față proiectelor tot mai numeroase.

Una dintre cauze este îmbătrânirea angajaților. Un studiu BBVA Research arată că aproximativ 68% dintre zidari au peste 45 de ani, iar prea puțini tineri intră în meserie.

Tinerii sunt descurajați de efortul fizic, de lipsa cursurilor de specializare și de imaginea tradițională a acestor meserii. Lucrătorii străini au ajutat parțial, dar nu suficient cât să compenseze plecarea celor cu experiență.

Din 2016, numărul posturilor neocupate în construcții a crescut de patru ori, ceea ce face din acest sector unul dintre cele mai afectate de lipsa de personal.

Pentru a atrage oameni noi, companiile mizează în primul rând pe salarii. Acestea diferă în funcție de provincie și de nivelul profesional, dar un începător poate câștiga între 20.000 și 23.000 de euro brut pe an. Un meseriaș calificat, cu experiență și sporuri, poate depăși 28.000 de euro, iar specialiștii sau cei cu funcții de răspundere pot trece de 30.000 de euro.

Totuși, salariile mai mari nu rezolvă singure problema. Sectorul încearcă să devină mai atractiv și prin alte metode, cum ar fi construcțiile industrializate sau atragerea mai multor femei. În 2025, numărul femeilor care lucrează în construcții a atins un record de 166.833, adică 11,5% din total, potrivit Fundației pentru Muncă în Construcții.

Cu toate aceste progrese, problema rămâne profundă. Lipsa zidarilor și a muncitorilor calificați este în continuare una dintre cele mai mari provocări ale Spaniei, atât pentru înlocuirea generației care se retrage, cât și pentru a construi locuințele de care țara are nevoie.