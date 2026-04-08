Statele Unite au distrus cu explozibili un sit arheologic sacru, vechi de milenii, pentru a construi zidul de frontieră cu Mexic

Campania SUA de combatere a migrației din Mexic a dus la distrugerea unui sit sacru comun ambelor țări. Potrivit relatărilor localnicilor din Baja California, preluate de presa națională mexicană, weekendul trecut s-au auzit explozii pe dealul Cuchumá, ca parte a lucrărilor de construcție la zidul de frontieră. Explozibilii au fost folosiți de personal american. Conform acelorași relatări, un monolit înalt de 35 de metri, sculptat și considerat sacru de populațiile indigene din regiune, a fost afectat. Amploarea pagubelor nu este cunoscută încă, transmite El Pais.

Miguel Olmos Aguilera, doctor în etnologie, etnografie și antropologie socială și profesor cercetător la Colegio de la Frontera Norte, a explicat telefonic că dealul este un loc religios de mare importanță sacră pentru populația Kumiai, care trăiește de ambele părți ale frontierei. El spune că membri ai comunității i-au relatat despre lucrările de construcție desfășurate acolo: despre restricționarea accesului și distrugerea locului lor ceremonial. De asemenea, nu cunoaște cât de grav a fost afectat monolitul.

„Kumiai puteau să treacă dintr-o parte în alta. Acum mi se pare că nu mai pot”

Muntele Cuchumá este o zonă arheologică și un sit ceremonial al populației Yumano — o familie de triburi indigene care include, printre altele, Cucapah, Halyiikwamai, Alakwisa, Kamai, Yuma și Mojave — care se întinde până la vârf, la aproximativ 3.500 de metri altitudine.

Vârful vast a fost împărțit în două în secolul al XIX-lea de trasarea graniței. Acea linie imaginară a divizat și populația Kumiai, care locuia în această zonă: membrii săi s-au răspândit în sudul Californiei, în Statele Unite, și în orașele Ensenada și Tecate.

„Deși dealul este împărțit de graniță, Kumiai puteau să treacă dintr-o parte în alta. Acum mi se pare că nu mai pot”, afirmă Olmos Aguilera. Kumiai sunt considerați o cultură binațională, însă administrația Trump este reticentă în a permite traversarea frontierei. Situația a stârnit nemulțumirea comunității. „Organizează proteste constante la graniță”, spune Olmos.

Limba Kumiai aparține familiei de limbi Hokana (care include, printre altele, Seri și Yumano-Cochimí). O publicație din 2018 a Colegio de la Frontera arată că existau aproximativ 200 de vorbitori. „Da, sunt puțini. Dar vitalitatea lor este mult mai mare de atât. Oamenii sunt foarte puternici”, spune Olmos, subliniind că pierderea limbii nu este singurul indicator al dimensiunii comunității.

Muntele a fost recunoscut oficial ca sit istoric și sacru

În octombrie 1992, muntele a fost recunoscut oficial ca sit istoric și sacru în Registrul Național al Locurilor Istorice din SUA (NRHP). În baza de date, situl apare sub denumirea Kuchamaa, situat la Tecate Peak. „Muntele se află în mare parte pe teritoriul Statelor Unite, între comunitățile Dulzura și Potrero. Orașul Tecate, Mexic, se întinde pe mai mulți kilometri la baza sud-estică a vârfului”, se arată în document. În Mexic, situl este considerat patrimoniu cultural imaterial.

Granița din Baja California nu este singura unde versanții au fost aruncați în aer în primele zile ale lunii aprilie 2026. Așa cum a relatat publicația citată, U.S. Customs and Border Protection (CBP) a publicat pe rețelele sociale un videoclip care arată explozii în New Mexico. În acesta se menționează că Mount Cristo Rey, situat între El Paso și Ciudad Juárez, ar fi fost supus unei „proceduri cosmetice”.