Statuetele-pisici din cel mai nou restaurant al lui Gordon Ramsay se...fură ca pâinea caldă

Aproape 500 de statuetele sub formă de pisici au fost furate într-o săptămână din cel mai nou restaurant al celebrului bucătar Gordon Ramsay de la Londra. O statuetă costă 4,5 lire sterline, astfel că „suvenirurile” cu care au plecat clienții acasă l-au costat pe Ramsay peste 2000 de lire, scrie The Guardian.

Gordon Ramsay a deschis recent restaurantul Lucky Cat 22 Bishopsgate într-una din cele mai înalte clădiri din Londra. Parte din designul restaurantului fac și figurinele japoneze cu pisici care se numesc maneki-neko. Aceste pisici sunt considerate a fi norocoase și sunt un simbol al Japoniei, recunoscut la nivel internațional.

„Pisicile sunt furate în continuu. 477 au fost furate doar săptămâna trecută, iar una costă 4,5 lire sterline”, a spus Gordon Ramsay.

Astfel, prejudiciul se ridică la 2.146,50 de lire doar într-o săptămână.

Bucătarul n-a depus plângere la poliție, deocamdată.

Gordon Ramsay a mai vorbit în interviul pentru ITV și despre imperiul său în domeniul restaurantelor. Bucătarul deține 80 de restaurante în toată lumea.

„Uneori mă sperie cât de mare este și ce impact global a avut. Echipa este incredibilă și restaurantele au bucătari extraordinari. Când am deschis primul meu restaurant în 1998 nu am crezut că voi fi aici azi: anul acesta am sărbătorit 24 de ani de când deținem 3 stele Michelin”, a spus bucătarul.