Tânăra biolog, expertă în lupi, sfâșiată de o haită la doar câteva zile după ce a primit job-ul visurilor ei, dintr-o greșeală banală

Publicat la 10:00 22 Noi 2025

Ancheta a concluzionat că întreaga haită a participat la atac. Foto: Getty Images

O tânără biolog a fost ucisă de o haită de lupi la doar câteva zile după ce își începuse jobul mult dorit și intrase singură în țarcul animalelor, scrie Express.

Patricia Wyman, recent licențiată în biologie, tocmai fusese angajată la Haliburton Forest Wolf Centre Sanctuary din Canada, locul unde a avut loc atacul brutal. Tânăra de 24 de ani lucra ca îngrijitoare și era responsabilă de monitorizarea și hrănirea unei haite de lupi cenușii nord-americani.

Patricia fusese întotdeauna fascinată de aceste animale, iar haita din sanctuar era menținută în stare cât mai apropiată de cea sălbatică pentru a oferi vizitatorilor o imagine autentică asupra comportamentului lor – interacționând cu oamenii doar în timpul hrănirii. În prima ei zi, Patricia a fost însoțită în țarc și i s-a arătat unde și cum să hrănească lupii.

A doua zi, i s-a cerut să îi hrănească singură și a observat că masculul alfa o urmărea atent. Seara, i-a povestit logodnicului ei despre comportamentul lupului, însă nu a informat conducerea parcului.

Pe 18 aprilie 1996 – din motive care rămân neclare – Patricia a intrat din nou singură în țarc. Erich Klinghammer, un biolog specializat în studiul lupilor, care a investigat incidentul, crede că tânăra a descuiat poarta principală, semnalând astfel prezența ei haitei.

Solul pădurii era plin de crengi și trunchiuri căzute, de care Patricia s-ar fi putut împiedica, moment care i-ar fi pecetluit soarta. Ancheta a concluzionat că întreaga haită a participat la atac. Fiecare lup putea cântări până la 80 kg, ceea ce nu i-a oferit practic nicio șansă de supraviețuire.

Doi angajați îngroziți i-au descoperit rămășițele în acea după-amiază și au alertat autoritățile. La sosire, polițiștii au găsit haita stând de pază lângă trupul tinerei. Ofițerii s-au trezit rapid înconjurați și au tras focuri de avertisment în aer înainte de a cere întăriri.

În cele din urmă, șase polițiști au reușit să recupereze corpul. Hainele ei fuseseră smulse, iar trupul era acoperit de mușcături multiple.

Analizând incidentul, Klinghammer a scris: „Cred că, pe măsură ce lupii curioși s-au apropiat și probabil au înconjurat-o, ea a alunecat sau s-a împiedicat. Asta este tot ce au nevoie lupii pentru a ataca, iar asta au făcut. Faptul că a fost atacată de mai mulți – poate chiar de toți – este dovedit de hainele împrăștiate peste tot și de rănile prin mușcătură de pe întregul corp. Gustul de carne le-a declanșat probabil un comportament de hrănire, deși, în mod normal, lupii evită hrana necunoscută."

După atac, medicul legist a decis ca lupii implicați să fie eutanasiați.

Vorbind despre Patricia, Klinghammer a spus: „A fost o tânără entuziastă, pentru care acest job era idealul la care visase mereu. Dragostea ei pentru lupi probabil a făcut-o puțin mai îndrăzneață decât ar fi trebuit, dar era cu adevărat curajoasă.”

La decenii după tragedie, sanctuarul dispune acum de un centru de 5000 de metri pătrați și observatoare cu geam unidirecțional, care permit vizitatorilor să urmărească, în siguranță, haita ce trăiește într-un țarc de șapte acri.