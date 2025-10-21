Țara în care au apărut pentru prima dată țânțarii: „Erau doar două locuri în lume unde nu existau”

Țânțari descoperiți în Islanda pentru prima dată, pe măsură ce criza climatică încălzește țara. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În Islanda au fost găsite pentru prima dată trei specii de țânțari. Țara era, până în această lună, unul dintre puținele locuri din lume care nu aveau țânțari. Oamenii de știință spun că țânțarii s-ar putea stabili în Islanda, deoarece există habitate de reproducere abundente, cum ar fi mlaștini și iazuri. Cu toate acestea, multe specii nu vor putea supraviețui climatului aspru din această țară nordică, relatează The Gurdian.

Însă, Islanda se încălzește într-un ritm de patru ori mai rapid decât restul emisferei nordice. Ghețarii se topesc, iar în apele țării au fost găsiți pești care trăiesc în mod normal în zonele mai calde.

Pe măsură ce planeta se încălzește, au fost găsite tot mai multe specii de țânțari pe tot globul. În Marea Britanie, ouăle țânțarului egiptean (Aedes aegypti) au fost găsite anul acesta, iar țânțarul tigru asiatic (Aedes albopictus) a fost descoperit în Kent. Acestea sunt specii invazive care pot răspândi boli tropicale precum dengue, chikungunya și virusul Zika.

Matthías Alfreðsson, entomolog la Institutul de Științe Naturale din Islanda, a confirmat descoperirile din Islanda. El însuși a identificat insectele după ce i-au fost trimise de un alt om de știință.

Matthías a spus: „Trei exemplare de „Culiseta annulata” (n.red. specie de țânțar) au fost găsite în Kiðafell, Kjós, două femele și un mascul. Toate au fost colectate din frânghiile de viță de vie în timpul unei practici de prindere a frânghiilor de viță de vie menite să atragă moliile.”

Specia este rezistentă la frig și poate supraviețui condițiilor islandeze adăpostindu-se peste iarnă în subsoluri și hambare.