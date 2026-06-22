Țara în care canicula închide școlile cu lunile și trimite femeile acasă de la muncă. Povara cade aproape exclusiv pe mame

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Pe măsură ce valurile de căldură extremă devin tot mai frecvente în India, școlile se închid săptămâni sau chiar luni întregi, iar cursurile trec în online – o perturbare al cărei preț îl plătesc, în primul rând, mamele. Obligate să rămână acasă, să-și schimbe locul de muncă pe unul mai prost plătit sau să renunțe complet la carieră pentru a-și îngriji copiii, sute de mii de femei sunt împinse astfel în afara pieței muncii, în timp ce criza climatică adâncește inegalitățile și sărăcia, scrie The Guardian.

Afară, temperatura a depășit 41°C. Înăuntru, în apartamentul lui Sakshi Katyal din oraș, aparatul de aer condiționat funcționează la maximum, dar nu reușește mare lucru în fața stresului de a jongla între treburile casnice și efortul de a-și ajuta fetița de cinci ani să se conecteze de pe laptop la cursurile online. Școala fiicei sale s-a închis în mai, iar Katyal nu știe clar când se va redeschide. Probabil abia în toamnă.

Școlile din Delhi și din aproximativ jumătate dintre cele 28 de state ale Indiei au primit ordin să se închidă de la mijlocul lunii mai până la sfârșitul lui iunie, când, în multe locuri, începe vacanța de vară. Nu există o evidență oficială a închiderilor din anii trecuți, dar oficiali din învățământ cu care a discutat The Guardian spun că numărul de zile în care școlile sunt închise din cauza căldurii a crescut puternic. Impactul asupra familiilor, în special asupra femeilor care lucrează, a fost uriaș.

Katyal și soțul ei s-au mutat la Noida, parte a Regiunii Capitalei Naționale din zona Delhi, în decembrie 2025, ca să fie mai aproape de școala fiicei lor și ca să le fie mai ușor să împace creșterea copilului cu serviciul.

„Până anul trecut, totul era minunat”, spune Katyal. „Aveam un loc de muncă grozav și anul trecut chiar ne-am cumpărat apartamentul. Apartamentul însemna mai mult decât o proprietate. Însemna stabilitate. Apoi, o singură notificare a schimbat totul: notificarea că școala fiicei mele se închide”.

Katyal își părăsise deja postul corporatist mai bine plătit pentru o slujbă mai puțin solicitantă, ca să poată gestiona mai ușor îngrijirea copilului în timpul întreruperilor repetate ale cursurilor. „Anul trecut a fost ca o luptă”, spune ea. Între iunie și septembrie, fiica ei aproape că nu a mers deloc fizic la școală. În februarie, epuizată după luni întregi de jonglat între muncă și copil, Katyal și-a dat demisia.

„Fiica mea îmi cerea mâncare sau atenție în timp ce managerul îmi cerea rapoarte”, spune ea. „Uneori îi dădeam telefonul sau porneam televizorul doar ca s-o țin ocupată”.

Familia se descurcă acum cu un singur venit, continuând să plătească o rată lunară de ipotecă de aproximativ 50.000 de rupii (circa 390 de lire sterline). „Știam deja că școlile aveau să se închidă din nou din cauza căldurii”, spune Katyal. „Atunci am realizat că nu mai pot face asta. Înainte mă descurcam singură cu tot. Acum trebuie să-i cer bani soțului meu chiar și pentru cumpărături sau pentru taxele școlare ale fiicei mele”.

India se confruntă cu episoade tot mai intense de caniculă extremă, valurile de căldură de anul acesta începând încă din aprilie. Sute de mii de părinți din India se chinuie să împace serviciul cu copiii, în condițiile în care viața le este dată peste cap de închiderile prelungite ale școlilor, legate de temperaturile ridicate. Și, cum îngrijirea copiilor cade disproporționat în sarcina femeilor, tot ele sunt cele care duc greul.

La aproape 15 km de Noida se află Nai Basti, un cartier dens populat din Okhla, în sud-estul orașului Delhi. Aici, Zeenat Khatoon, în vârstă de 24 de ani, locuiește într-o locuință cu o singură cameră, închiriată, împreună cu cei doi copii ai săi. Intrarea dă spre o scară îngustă, neterminată, cu haine atârnate pe frânghii legate de-a lungul pereților. Aici gătește, pe scara din fața camerei, în 40°C, pe un ochi de aragaz mic. „Nu am bucătărie”, spune ea. Khatoon lucrează ca menajeră în două case din Shaheen Bagh, câștigând aproximativ 8.000 de rupii pe lună. Cam 5.000 de rupii se duc pe chirie. Fiica ei de șapte ani merge la o școală de stat din apropiere, iar ea speră să-și înscrie și băiatul anul viitor. Dar, cu școlile închise, fiica ei stă acasă.

Khatoon estimează că fiica ei a stat acasă aproximativ șapte din ultimele 12 luni, din cauza închiderilor provocate de valurile de căldură și de poluare. „Când cursurile trec în online din cauza caniculei, nici nu știu dacă fiica mea învață cum trebuie”, spune ea. „Nu pot să stau acasă s-o supraveghez. Dacă nu mai merg la muncă, cine plătește chiria, taxele școlare și mâncarea?”

Ea plătește o femeie din zonă cu 600 de rupii pe lună ca să-i supravegheze copiii și să-i ajute la învățat în timpul închiderilor. „Ca să fac rost de banii ăștia, reduc din cumpărături”, spune ea. „Dar nu vreau ca ai mei copii să-și petreacă viața spălând vase și frecând podele, ca mine”.

În alt colț al orașului, o altă mamă, Surbi Devi, în vârstă de 42 de ani, care locuiește într-o cameră în Saket împreună cu copilul ei cu dizabilități, spune că a pierdut aproape o lună de salariu în timpul închiderilor de vara trecută. „Ce fel de politică e asta?”, se întreabă ea.

Un economist specializat în piața muncii, care a vorbit sub protecția anonimatului din cauza restricțiilor de la locul de muncă, spune că aceste întreruperi produc consecințe economice în lanț.

„Majoritatea femeilor sunt forțate fie să stea acasă, fie să treacă la munci precare, mai prost plătite, pentru că trebuie să aibă grijă de copii în timpul închiderilor repetate ale școlilor”, spune economistul. „Asta reduce venitul gospodăriei și împinge unele familii mai aproape de sărăcie”.

El spune că și angajatorii pierd productivitate atunci când lucrătorii absentează de la ture sau își părăsesc slujbele, mai ales în sănătate și în sectorul serviciilor, unde lipsa de personal este deja o problemă. Copiii pierd luni de școală, ceea ce le afectează potențialul de viitor.

„Dacă școlile, sistemele de îngrijire a copiilor și protecțiile pentru lucrători nu se adaptează la perturbările climatice, asta va adânci inegalitatea și va încetini creșterea economică”, spune el.

Urvashi Prasad, fostă directoare la grupul de reflecție guvernamental Niti Aayog, care a lucrat în domeniul sănătății publice, spune că răspunsul Indiei la schimbările climatice rareori ține cont de povara inegală suportată de femei.

„Cele mai multe planuri de acțiune împotriva caniculei din India abia dacă au o componentă de gen”, spune ea. „Nu analizăm date defalcate pe gen ca să înțelegem cum afectează politicile climatice femeile în mod diferit”. Ea spune că lucrătorii din economia informală – menajere, vânzători ambulanți, muncitori agricoli – și copiii lor sunt loviți puternic. „Dacă știm deja că valurile de căldură și poluarea vor veni în fiecare an, de ce nu planificăm din timp, în loc să închidem școlile în ultimul moment?”

Un oficial de rang înalt din departamentul de învățământ superior din Delhi, care nu dorește să-i fie dat numele, apără închiderile ca pe niște măsuri de urgență. „Uneori, guvernele pur și simplu încearcă să salveze vieți”, spune el. „Multe școli nu au infrastructura necesară pentru a face față căldurii extreme. Știm că orele online nu sunt pe deplin eficiente, dar siguranța devine prioritate”.

Tensiunea se vede în toate sectoarele. India are sub 500 de cardiologi pediatri pentru o populație de 1,4 miliarde de oameni. Noopur Goyal, în vârstă de 44 de ani, mamă singură din Noida, este unul dintre ei. După 16 ani de pregătire medicală, lucrează cu copii care suferă de afecțiuni cardiace ce le pun viața în pericol. Dar programul ei se poate prăbuși din cauza unei singure notificări de la școală.

„Cum să-mi fac treaba ca lumea, pe ture?”, se întreabă ea. „Să zicem că am un caz important mâine și școala copilului meu se închide. Ce fac?” Ca mamă singură, fiecare perturbare îi cade pe umeri. „Copilul meu abia dacă merge la școală șase luni pe an”, spune ea. „Rareori auzi un bărbat spunând «nu pot să merg la muncă pentru că nu a venit menajera». Dar femeile trebuie să spună asta tot timpul”.

Într-o țară care se confruntă deja cu lipsa medicilor specialiști, colapsul climatic începe să remodeleze cariere, gospodării și destine – câte o școală închisă, câte o tură pierdută și câte o dimineață imposibilă, pe rând.