Timp de 3 ani, un bărbat s-a deghizat în propria mamă ca să-i poată lua pensia. Până la urmă, un detaliu l-a dat de gol

25 Noi 2025

Graziella Dall’Oglio (foto stânga) și fiul ei deghizat (dreapta) FOTO: Poliția italiană

Un italian șomer, care și-a ținut mama moartă timp de 3 ani în casă, a reușit să-i încaseze pensia în tot acest interval deghizându-se atent, în așa fel încât să semene foarte bine cu femeia decedată. Și-a aranjat părul la fel, și-a pus puțin machiaj, un șirag de perle la gât, clipsuri și a îmbrăcat o bluză în stilul anilor 1970, păcălind astfel mai multe persoane.

Bărbatul de 56 de ani, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a pus la cale înșelătoria după ce mama lui a murit acum trei ani, ascunzând cadavrul mumificat al acesteia în casa familiei, potrivit Corriere della Sera.

Mama escrocului, Graziella Dall’Oglio, a murit la vârsta de 82 de ani, iar fiul nu a anunțat niciodată decesul. În schimb, el i-a băgat cadavrul într-un sac de dormit și l-a ascuns în spălătoria casei. Până când autoritățile au găsit-o pe Dall’Oglio, corpul ei se mumificase.

Între timp, fiul a imitat cu minuțiozitate fiecare detaliu al mamei sale, până și machiajul, și a continuat să-i încaseze pensia. Chiar a reușit să-i reînnoiască cartea de identitate la un birou local din apropiere de Mantova.

Cu pensia mamei sale și cu un portofoliu imobiliar de trei locuințe, fiul ar fi reușit să încaseze aproximativ 53.000 de euro anual. Mama lui beneficia de o pensie de urmaș destul de generoasă după soțul decedat care a fost medic.

Autoritățile italiene au declarat că bărbatul a trecut printr-o „transformare în stilul Mrs. Doubtfire”, făcând referire la filmul din 1993 în care Robin Williams interpretează un comediant recent divorțat care se deghizează în bonă pentru a-și putea vedea copiii.

Dar un angajat de la biroul de evidență a populației i-a dejucat în cele din urmă planul, după ce a observat anumite trăsături care nu erau potrivite pentru o femeie de peste 80 de ani - o piele destul de fermă, gât cam gros și o voce masculină.

Angajatul a anunțat autoritățile, care au comparat fotografiile lui Dall’Oglio din baza de date cu cele ale fiului și și-au dat seama că existau diferențe vizibile. Bărbatul a fost rechemat la biroul de evidență a populației sub un pretext fals și a fost ridicat de poliție.

Fiul a permis autorităților să-i percheziționeze locuința, unde a fost descoperit corpul lui Dall’Oglio, care ar fi murit din cauze naturale.

Fiul este anchetat pentru ascunderea unui cadavru și fraudă.