Un italian care își ținea mama moartă în beci s-a deghizat în femeie ca să-i schimbe buletinul și să-i poată lua în continuare pensia

1 minut de citit Publicat la 13:55 21 Noi 2025 Modificat la 13:55 21 Noi 2025

Când italianul s-a prezentat la primărie, pentru a doua oară îmbrăcat în femeie, l-au întâmpinat poliţiştii. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un italian în vârstă de 57 de ani din localitatea Borgo Virgilio, lângă Mantova, a ascuns în pivniţă timp de 3 ani trupul neînsufleţit al mamei sale şi i-a încasat pensia. Ba mai mult, s-a prezentat la oficiul stării civile din oraș îmbrăcat în femeie și purtând o perucă, dându-se drept mama sa, pentru a reînnoi cartea de identitate a acesteia.

Bătrâna murise în 2022, din cauze naturale, conform celor reconstituite până acum, iar fiul ei nu înştiinţase autorităţile pentru a continua să-i încaseze pensia, fraudând astfel statul italian, relatează La Repubblica.

Timp de 3 ani italianul a încasat banii de pensie ilegal, apoi cazul a ieşit la iveală când cartea de identitate a femeii a expirat, iar fiul ei a trebuit să reînnoiască documentul. Aşa că bărbatul în vârstă de 57 de ani s-a prezentat la primărie purtând o deghizare neobișnuită, crezând evident că îi poate păcăli pe funcționari și astfel să reînnoiască documentul mamei sale decedate.

Însă funcţionarii de la primărie şi-au dat seama imediat că au de-a face cu un bărbat şi folosind o scuză, personalul de la ghișeu l-a invitat să revină. Când a avut loc a doua întâlnire, au fost prezenți și polițiști locali. În acel moment, dându-și seama că fusese prins în flagrant, bărbatul a acuzat stări de rău.

Carabinierii au deschis o anchetă şi, în urma percheziţiilor efectuate la domiciul suspectului, au făcut descoperirea macabră: trupul mamei bărbatului în vârstă de 57 de ani, acum mumificat, a fost găsit în pivnița locuinței.

Rămășițele au fost duse la morgă pentru autopsie.

Italianul riscă acum să fie acuzat de ascunderea unui cadavru și fraudă.