Toți belgienii își pun întrebări despre prințesa lor. Élisabeth a apărut într-o fotografie controversată cu prințul de Liechtenstein

O fotografie ușor neclară, apărută recent pe rețelele sociale o arată pe prințesa Élisabeth a Belgiei în compania prințului Georges de Liechtenstein, alimentând speculațiile despre o posibilă poveste de dragoste între ei. Imaginea a fost descoperită de jurnaliștii de la RTL Info, însă întrebarea care se ridică este dacă chiar e vorba despre o nouă idilă regală sau de o imagine creată cu ajutorul inteligenței artificiale, scrie 7sur7.be.

Palatul regal belgian a confirmat pentru cotidianul Het Laatste Nieuws că are cunoștință despre fotografia în cauză, dar a precizat că nu îi poate verifica autenticitatea. „Este, în orice caz, o chestiune privată”, a transmis Casa Regală.

Potrivit RTL, Élisabeth și Georges se cunosc din copilărie, deoarece familiile lor sunt apropiate și chiar împărtășesc un strămoș comun îndepărtat.

O fotografie controversată

Răspunzând întrebărilor presei, redactorul-șef al site-ului specializat Histoires Royales și-a exprimat serioase îndoieli cu privire la autenticitatea imaginii. Motivul e că fotografia seamănă izbitor cu altele în care prințul Georges apare alături de sora sa, prințesa Marie Caroline, și ea blondă și de o statură similară cu cea a prințesei moștenitoare belgiene.

„Élisabeth și Georges fac parte amândoi din familii domnitoare și au învățat de mici să-și păstreze viața privată departe de ochii publicului”, a adăugat acesta.

Fotografia, care ar fi fost realizată pe malul mării, în Grecia, a fost distribuită inițial de un cont de Instagram dedicat caselor regale. Potrivit aceleiași surse, prințul Georges ar fi postat imaginea pe propriul său cont Instagram public, înainte de a-l trece în modul privat.

Cine este prințul Georges de Liechtenstein

Georg Antonius Constantin Maria von und zu Liechtenstein, în vârstă de 26 de ani, este al treilea copil al prințului moștenitor Aloïs de Liechtenstein și al soției acestuia, Sophie de Bavaria.

El a urmat cursurile prestigioasei Academii Regale Militare Sandhurst din Marea Britanie, apoi a obținut o diplomă în administrarea afacerilor.

În prezent, lucrează pentru o companie din New York, ducând o viață relativ discretă, departe de atenția presei.

Viitoarea regină a Belgiei, studentă la Harvard

De cealaltă parte, prințesa Élisabeth, Ducesă de Brabant, are 23 de ani și este moștenitoarea tronului belgian, fiind fiica regelui Filip I și a reginei Mathilde. Ea va deveni, cel mai probabil, prima regină domnitoare din istoria Belgiei.

Élisabeth, cunoscută pentru discreția și eleganța sa, a absolvit Colegiul UWC Atlantic din Țara Galilor și Academia Militară Regală din Belgia, iar în prezent urmează un masterat în politici publice la Universitatea Harvard, în Statele Unite.

Până în prezent, nici Casa Regală a Belgiei, nici familia princiară de Liechtenstein nu au comentat natura relației dintre Élisabeth și Georges. În lipsa unei confirmări oficiale și în condițiile în care autenticitatea fotografiei rămâne incertă, zvonurile despre o posibilă idilă regală europeană continuă să circule, atrăgând atenția pasionaților de monarhii din întreaga lume.