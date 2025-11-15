Tradiția din India, unică în lume. Ce mănâncă ginerele patruzeci de zile înainte de nuntă

2 minute de citit Publicat la 07:00 15 Noi 2025 Modificat la 07:00 15 Noi 2025

Soacra îi pregătește până la 100 de preparate diferite, fără să repete aproape nimic timp de 40 de zile. Foto: Profimedia Images

De mai bine de 700 de ani, în sudul Indiei se păstrează o tradiție culinară impresionantă: mirele este răsfățat timp de săptămâni întregi cu zeci de mâncăruri proaspăt gătite, oferite de noua sa soacră, scrie BBC.

India este celebră pentru nunțile grandioase, întinse pe mai multe zile, însoțite de banchete fastuoase. Însă puține obiceiuri sunt la fel de spectaculoase – și delicioase – precum Puyyappla Perukkal, un ritual vechi de secole al comunității musulmane Mappila din orașul Thalassery, Kerala.

O capitală veche a condimentelor și un amestec de culturi

Thalassery este un oraș de coastă aparent liniștit, cunoscut pentru cardamom, piper și cuișoare. Timp de secole a fost un nod al comerțului cu mirodenii, vizat pe rând de portughezi, olandezi și britanici. Aici, influențele arabe, persane, olandeze, britanice și indiene au dat naștere uneia dintre cele mai bogate tradiții gastronomice din India.

Iar dintre toate comunitățile care au modelat bucătăria locală, Mappila se remarcă printr-un ritual nupțial aparte, despre care se crede că datează din secolul al XIII-lea.

Puyyappla Perukkal: o sărbătoare de 40 de zile

Traducerea aproximativă a obiceiului este „hrănirea ginerelui ca pe un fiu”. Conform tradiției, mirele locuiește în casa miresei după nuntă, ca oaspete de onoare, iar soacra – ajutată de alte rude – îi pregătește până la 100 de preparate diferite, fără să repete aproape nimic timp de 40 de zile. Gătitul este condus de femeile mai în vârstă, considerate adevărate matroane culinare.

Ritualul este legat de vechiul sistem Marumakkathayam, prin care moștenirea se transmitea pe linie feminină. În timp, comunitățile musulmane din zonă au adaptat acest model într-o formă proprie, menită să întărească legăturile familiale prin ospitalitate și respect față de ginere.

Ziua începe cu ghee și mirodenii

În prima dimineață, mirele este servit cu pâine rumenită în ghee, pazham vatti (gogoși din banane) și ouă fierte, urmate de un mic dejun bogat: diverse tipuri de pathiri (lipii din făină de orez), ari rotti sau ney pathiri prăjite în ghee, alături de curry de miel.

După ce își petrece ziua în casa lui, mirele se întoarce seara pentru încă un ospăț: vada crocante, unnakaya (rulouri din banane cu nucă de cocos și cardamom), petti pathal (pachețele cu pui) și multe alte gustări.

Prânzul și cina includ mâncăruri mai consistente: aleesa (tocană de grâu cu carne și lapte de cocos), muttamala (fire de gălbenuș în sirop), kakka roti, mutta sirka, moodi pathiri, ghee rice și inevitabilul biryani cu miel.

Reguli nespuse și tradiții amuzante

Pe parcursul celor 40 de zile, relația dintre ginere și soacră era reglementată de mici ritualuri simbolice. De exemplu, pentru a primi pește, ginerele trebuia să ofere „meen panam” – „banii pentru pește”. Pentru ceai exista „chaaya paisa”, o mică plată pentru fiecare ceainic preparat.

Dacă mâncarea nu era pe placul lui, se spunea că mirele putea părăsi casa în semn de protest – un gest după care unchii și rudele îl convingeau să revină, transformând totul într-o scenă plină de umor.

O tradiție care se adaptează vremurilor

Astăzi, odată cu migrarea familiilor către orașe mari și cu tot mai multe cupluri care locuiesc separat, obiceiul complet este tot mai rar. În multe cazuri, soacra pregătește acum 40 de preparate într-o singură zi, într-o variantă modernizată a tradiției.

Totuși, turiștii pot descoperi aromele Puyyappla Perukkal la restaurante precum The Heritage 1866 din Thalassery, sau în locuri specializate în bucătăria Mappila din Kerala, Bengaluru, Emiratele Arabe Unite și chiar Londra.