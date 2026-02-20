Trei ingineri din Silicon Valley sunt acuzați de furtul secretelor comerciale ale Google și trimiterea de date către Iran

Un juriu federal a pus sub acuzare trei ingineri din Silicon Valley pentru furt de secrete comerciale de la Google și alte companii de tehnologie, dar și pentru transferul de date sensibile către Iran, au declarat joi procurorii. Dacă vor fi găsiți vinovați, fiecare inculpat riscă până la 10 ani de închisoare pentru fiecare acuzație de secret comercial și până la 20 de ani pentru obstrucționarea justiției, alături de amenzi de până la 250.000 de dolari per acuzație, scrie CNBC.

Samaneh Ghandali, în vârstă de 41 de ani, sora ei Soroor Ghandali, în vârstă de 32 de ani, și Mohammadjavad Khosravi, în vârstă de 40 de ani, toți locuitori ai orașului San Jose, au fost arestați joi și au apărut în fața unui tribunal districtual federal în aceeași zi.

Actul de acuzare i-a identificat pe inculpați ca fiind cetățeni iranieni. Soroor se afla în SUA cu o viză de student neimigrant. Samaneh a devenit ulterior cetățean american, iar Khosravi, soțul ei, a devenit rezident permanent legal în SUA. Procurorii au declarat că Khosravi a servit anterior în armata iraniană.

Cei trei sunt acuzați de conspirație în vederea furtului de secrete comerciale, furt și tentativă de furt de secrete comerciale și obstrucționarea justiției, potrivit biroului procurorului american pentru Districtul de Nord din California.

Procurorii au susținut că cei trei inculpați și-au exploatat pozițiile la firme de tehnologie de top care dezvoltă procesoare pentru computere mobile pentru a obține sute de dosare confidențiale, inclusiv materiale legate de securitatea procesoarelor și criptografie.

Samaneh și Soroor au lucrat la Google înainte de a se alătura unei a treia companii, identificată doar ca fiind „Compania 3”. Khosravi a lucrat la o firmă separată, denumită „Compania 2”, care dezvoltă platforme system-on-chip (SoC), cum ar fi seria Snapdragon pentru smartphone-uri și alte dispozitive mobile.

Un SoC este un semiconductor care integrează numeroase componente, cum ar fi unitățile de procesare grafică și memoria, într-un pachet eficient din punct de vedere energetic. Printre SoC-urile comune se numără Snapdragon de la Qualcomm, care se găsește în majoritatea telefoanelor Android de ultimă generație, și seria A de la Apple pentru iPhone-uri.

Într-o declarație pentru CNBC, Google a declarat că a detectat presupusul furt prin monitorizarea de rutină a securității înainte de a trimite cazul către autoritățile de aplicare a legii.

„Am sporit măsurile de siguranță pentru a ne proteja informațiile confidențiale și am alertat imediat forțele de ordine după descoperirea acestui incident”, a declarat purtătorul de cuvânt José Castañeda.

Gigantul tehnologic a menționat, de asemenea, măsuri de protejare a secretelor sale comerciale, inclusiv restricționarea accesului angajaților la informații sensibile, autentificarea cu doi factori pentru conturile Google legate de muncă și înregistrarea transferurilor de fișiere către platforme terțe, cum ar fi Telegram.