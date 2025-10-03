Trump aruncă o umbră asupra premiilor Nobel, în timp ce instituția care le acordă avertizează că libertatea academică este în pericol

Administrația Trump neagă că ar sufoca libertatea academică. sursa foto: Getty

Una dintre instituțiile care acordă premiile Nobel a avertizat că libertatea academică este amenințată în SUA și în alte părți ale lumii, interferența politică riscând să producă efecte negative de durată – chiar în timp ce comunitatea științifică se pregătește pentru anunțarea laureaților de săptămâna viitoare, scrie The Guardian.

Donald Trump a introdus sau propus, în cel de-al doilea mandat al său, o serie de măsuri despre care criticii spun că vor afecta educația și cercetarea științifică.

Ylva Engstrom, vicepreședinta Academiei Regale Suedeze de Științe – instituția care acordă premiile Nobel pentru chimie, fizică și economie – a declarat că schimbările propuse de administrația Trump sunt nechibzuite.

„Cred că, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, acestea pot avea efecte devastatoare”, a spus ea într-un interviu pentru Reuters. „Libertatea academică ... este unul dintre pilonii sistemului democratic”.

Administrația Trump neagă că ar sufoca libertatea academică, susținând că măsurile vizate vor reduce risipa și vor promova inovația științifică americană.

Engstrom, care este și membră a Consiliului Federației Europene a Academiilor de Științe și Umanioare, nu face parte din niciunul dintre cele trei comitete care vor decide laureații premiilor Nobel pentru chimie, fizică sau economie.

Premiile Nobel, considerate de mulți drept cele mai prestigioase distincții științifice din lume, vor fi anunțate începând de săptămâna viitoare, începând cu cel pentru medicină sau fiziologie, luni, și încheindu-se o săptămână mai târziu, cu decernarea premiului pentru economie.

Distincțiile, create de inventatorul suedez Alfred Nobel, sunt acordate pentru realizări remarcabile în fizică, chimie, literatură și pace, alături de economie, și sunt însoțite de un premiu de 11 milioane de coroane suedeze (1,2 milioane de dolari).

Donald Trump a declarat de mai multe ori că merită Premiul Nobel pentru Pace, deși experții consideră că șansele sale sunt foarte mici.

Președintele american a propus reducerea drastică a bugetului Institutelor Naționale de Sănătate (NIH), cel mai mare finanțator al cercetării biomedicale din lume, și desființarea Departamentului pentru Educație, pentru a diminua rolul guvernului federal în educație în favoarea unui control mai mare al statelor.

Administrația sa a anunțat, de asemenea, că va prioritiza acordarea de granturi pentru programele axate pe „educație patriotică” și a cerut ca universitățile să limiteze la 15% numărul studenților internaționali la nivel de licență.

„Pentru cercetare, va fi un declin major al ceea ce oamenii de știință americani pot face și li se permite să facă, ce pot publica, pentru ce pot primi finanțare. Deci asta va avea efecte mari,” a spus Engstrom, care conduce și Comitetul de politici de cercetare al Academiei Regale Suedeze de Științe.

Casa Albă a transmis, într-un răspuns pe email, că Statele Unite sunt cel mai mare finanțator al cercetării științifice din lume.

„Reducerea țintită a risipei, fraudei și abuzurilor, atât în ceea ce privește granturile de cercetare, cât și programele de viză, va consolida dominația americană în domeniul inovației și științei,” a precizat administrația Trump.

Președintele s-a aflat și în conflict cu mai multe universități de prestigiu – unele dintre cadrele lor didactice fiind potențiali laureați Nobel în următoarele zile – amenințând că va bloca fondurile federale din cauza protestelor pro-palestiniene împotriva războiului Israelului în Gaza, a politicilor privind diversitatea pe campusuri și a celor legate de persoanele transgender.

Simon Johnson, economist americano-britanic, laureat al Premiului Nobel pentru Economie în 2024 pentru studiile sale privind impactul instituțiilor asupra prosperității, a declarat că măsurile lui Trump vor afecta creșterea economică.

„Aceste politici sunt absolut, fără echivoc, foarte negative și în special pentru crearea de locuri de muncă,” a spus Johnson, profesor la MIT Sloan School of Management. „Toate activitățile de tip inginerie și știință, cred eu, vor fi afectate. Științele vieții sunt un sector deosebit de dinamic în acest moment, iar NIH este, din păcate, ținta unor reduceri masive”.