Trump vrea ca designul „Air Force One” să includă și culoarea lui preferată, așa că avionul prezidențial va fi revopsit

„Air Force One” va fi revopsit ca să includă și auriu, culoarea preferată a lui Trump. Foto: Getty Images

Avionul prezidențial al SUA va fi revopsit astfel încât să includă una dintre culorile preferate ale președintelui Donald Trump pentru Casa Albă și hotelurile sale: auriul, scrie BBC. Potrivit Forțelor Aeriene americane, „Air Force One” și alte aeronave folosite de oficiali de rang înalt din SUA, inclusiv de Melania Trump, sunt revopsite în auriu, roșu închis și albastru marin, în timpul reparațiilor și lucrărilor de mentenanță programate.

Aceleași culori vor apărea și pe un nou avion de lux Boeing 747-8i, donat flotei prezidențiale de Qatar, a declarat pentru CBS un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene.

Schema clasică alb-albastru este folosită încă din anii 1960, din perioada în care președinte era John F. Kennedy.

Donald Trump a cerut actualizări ale flotei prezidențiale încă din primul său mandat, dar fostul președinte Joe Biden a anulat însă schimbarea amplă pe care Trump o planificase inițial.

Noile culori au fost deja observate pe machete de avion văzute la Casa Albă, unde Trump își pune amprenta estetică și prin alte proiecte: de la planuri de amploare pentru construirea unei noi săli de bal, până la detalii mai discrete, precum montarea unor indicatoare cu font cursiv, în auriu.

Avionul privat cu care Trump a călătorit în campania din 2024, numit uneori „Trump Force One”, a folosit aceeași paletă de culori care urmează să fie aplicată și flotei prezidențiale.

Deși nu este clar cât vor costa lucrările de revopsire, Forțele Aeriene americane au transmis într-un punct de vedere pentru BBC că noile cerințe de culoare „nu vor duce la întârzieri sau costuri suplimentare pentru program”.

Instituția a precizat că aplică noua schemă de culori pe Boeing VC-25B (o variantă a Boeing 747) folosit pentru transportul președintelui, precum și pe patru avioane C-32, utilizate adesea pentru vicepreședinte, dar și pe avionul donat de Qatar. Vopsirea a fost deja finalizată pe unul dintre avioanele C-32.

Pregătirile au început vara trecută pentru ca Pentagonul să adapteze avionul oferit de Qatar, care ar urma să servească drept „Air Force One”. Aeronava Boeing, evaluată la 400 de milioane de dolari, a fost donată de Qatar ca un „cadou necondiționat”, iar eventualele costuri necesare pentru modernizări și adaptări vor fi suportate de guvernul SUA.

Deși orice avion în care se află președintele este numit „Air Force One”, liderul de la Casa Albă zboară cel mai des cu o aeronavă care include un birou, un dormitor tip suită, două bucătării, spații de lucru și o unitate medicală, potrivit companiei Boeing.