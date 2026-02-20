Un aeroport internațional din Florida va fi redenumit după preşedintele american Donald Trump

1 minut de citit Publicat la 13:38 20 Feb 2026 Modificat la 13:38 20 Feb 2026

Donald Trump și avionul Air Force One pe Aeroportul Internaţional Palm Beach din Florida. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Aeroportul Internaţional Palm Beach din Florida va fi redenumit în curând după preşedintele american Donald Trump, în urma adoptării unui proiect de lege în acest sens de către legislatorii acestui stat în care se află reşedinţa privată a liderului republican, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Miliardarul şi magnatul în domeniul imobiliar, al cărui nume îl poartă deja numeroase clădiri din SUA, îşi urmăreşte neobosit obiectivul de a-şi lăsa amprenta asupra ţării printr-o campanie de comunicare şi construcţii fără precedent.

Camera Reprezentanţilor şi Senatul din Florida, controlate de republicani, au aprobat un proiect de lege pentru redenumirea Aeroportului Internaţional Palm Beach în „President Donald J. Trump International Airport” (Aeroportul Internaţional Preşedintele Donald J. Trump).

Aeroportul din Palm Beach se află la doar câţiva kilometri de reşedinţa Mar-a-Lago a lui Trump

Aeroportul, situat în Palm Beach, un oraş cunoscut pentru plajele sale şi proprietăţile vaste şi luxoase, se află la doar câţiva kilometri de reşedinţa Mar-a-Lago a preşedintelui american.

Guvernatorul Ron DeSantis, un fost oponent al lui Trump, este aşteptat să semneze măsura, deşi este nevoie încă de aprobarea Administraţiei Federale a Aviaţiei Civile (FAA).

Aeroportul se va alătura apoi listei de clădiri şi infrastructuri care îi poartă numele lui Trump.

Kennedy Center, un complex artistic înfiinţat ca memorial dedicat fostului preşedinte John F. Kennedy din Washington, a fost redenumit în decembrie Trump-Kennedy Center de către consiliul său de administraţie.

Preşedintele Trump a încercat să redenumească și gara Penn Station din New York şi Aeroportul Internaţional Dulles din Washington

Conform presei americane, preşedintele Trump a încercat să redenumească gara Penn Station din New York şi Aeroportul Internaţional Dulles din Washington, D.C. Aceste iniţiative au fost respinse.

Potrivit mai multor mass-media, inclusiv CNN şi NBC, citând surse sub rezerva anonimatului, Trump i-a propus liderului minorităţii democrate din Senat, Chuck Schumer, deblocarea a peste 16 miliarde de dolari din fonduri federale îngheţate de administraţia sa, dacă Schumer ar fi de acord să ajute la redenumirea gării şi a aeroportului.

Fondurile sunt destinate în special unui proiect major de tunel feroviar între New York şi New Jersey. Chuck Schumer a refuzat oferta, iar reprezentantul statului New York, Jerry Nadler, a denunţat o tentativă de „extorcare”.