Un băiat de 11 ani a fost dat jos din autobuz pentru că nu avea bilet. Minorul a fost nevoit să meargă 6 km prin frig și ninsoare

Băiatul a fost dat jos din autobuz și lăsat să meargă de unul singur, prin frig și ninsoare / sursă foto: Getty Images

Un băiat de 11 ani din Italia a fost dat jos din autobuz pentru că nu avea bilet și a fost nevoit să meargă singur, pe jos, aproape șase kilometri, în frig, pe ninsoare. Părinții au au depus plângere pentru abandon de copil și au solicitat explicații de la conducerea companiei de transport.

Incidentul a avut loc zilele trecute. Băiatul de 11 ani se întorcea de la școală și, după ce a urcat în autobuz, șoferul ar fi cerut plata noului bilet de 10 euro.

Pentru că nu a putut plăti, acesta a fost dat jos din autobuz și lăsat să meargă de unul singur, prin frig și ninsoare, aproximativ 6 kilometri pe drumul principal dintre San Vito di Cadore și Vodo di Cadore, scrie publicația Giornale la Voce.

Drumul dintre San Vito și Vodo durează circa 12 minute cu autobuzul, însă copilul a fost nevoit să meargă pe jos aproape o oră, în frig, pe întuneric și pe un drum alunecos, fiind expus unor pericole.

Copilul a mers pe jos o oră

Ajuns acasă, băiatul le-a explicat părinților ce s-a întâmplat.

Ulterior, ei au povestit că minorul avea un bilet anterior, însă care nu mai era valid, asta pentru că prețurile s-au majorat pentru perioada traficului olimpic Milano-Cortina 2026.

Concret, pe ruta 30, compania de transport public a introdus un tarif unic în perioada 23 ianuarie - 17 martie 2026, atunci când se desfășoară Jocurile Olimpice.

Practic, vechile bilete pe kilometri nu mai sunt valabile, fiind înlocuite de „abonamentul zilnic Calalzo–Cortina” de 10 euro, cu călătorie nelimitată pe parcursul zilei, iar pentru întreaga perioadă există și abonamentul „shuttle” de 150 euro.

Acum însă, părinții au depus plângere pentru abandon de copil și au solicitat explicații de la Dolomiti Bus.