Un băiat de 13 ani a trăit 3 ani cu maneta de la frâna de mână a bicicletei înfiptă în spate și nimeni nu și-a dat seama

Poziția manetei a făcut ca intervenția chirurgicală să fie deosebit de complexă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un băiat în vârstă de 13 ani din localitatea Fiumicino, provincia Roma, în Italia, a trăit timp de 3 ani cu o manetă metalică în spate, fără să-și dea seama. La vârsta de 10 ani, în urma unei căzături de pe bicicletă, piesa metalică de 5,5 centimetri lungime se înfipsese în şoldul stâng și migrase spre zona lombară, ajungând să apese pe mai mulţi nervi.

Prezența obiectului metalic a fost depistată în urma unei radiografii efectuate pentru a investiga durerile de picioare de care suferea băiatul. Ulterior, acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale delicate care a fost realizată de echipa de ortopedie și traumatologie a spitalului Bambino Gesù din Palidoro, sub coordonarea lui Pier Francesco Costici, în urma căreia tânărul pacient s-a recuperat complet, relatează La Repubblica.

Maneta de metal ascunsă

După o cădere de pe bicicletă, copilul și-a continuat viața în mod normal, participând chiar și la activități sportive, fără a acuza simptome care să sugereze prezența unui corp străin. Totuși, trei ani mai târziu, au apărut primele probleme: durere la nivelul piciorului drept, urmată de un disconfort mai puțin specific la ambele membre inferioare. Examinările neurologice nu au relevat anomalii, însă o radiografie ulterioară a coloanei vertebrale a evidențiat un obiect metalic în regiunea lombară, pe partea stângă a coloanei. Apoi, a fost efectuată o tomografie computerizată (CT) pentru a reconstitui traiectoria obiectului: maneta de frână pătrunsese prin şoldul stâng și ajunsese în regiunea lombară, având un capăt poziționat chiar lângă gaura intervertebrală dintre a treia și a patra vertebră lombară, punctul de ieșire al rădăcinii nervoase care contribuie la formarea ramificațiilor nervului sciatic.

Absența simptomelor

Ceea ce face ca acest caz să fie unic este atât complexitatea procedurii, cât și istoricul medical al pacientului. Băiatul nu prezentase simptome timp de ani de zile, continuându-și activitățile obișnuite în ciuda prezenței unui corp străin într-o zonă extrem de delicată. Practic, uitase de accidentul de bicicletă care avea să se dovedească ulterior a fi cauza unei intervenții chirurgicale complexe.

„Pare cu adevărat paradoxal, firește, chiar și noi am fost uimiți, întrucât nu este o situație obișnuită”, a explicat pentru publicaţia Salute, Leonardo Oggiano, șeful Unității de Înaltă Specializare în Chirurgie Spinală din cadrul Spitalului Pediatric Bambino Gesù. „Însă cel mai remarcabil aspect este faptul că pacientul nu a acuzat niciun fel de simptom timp de trei ani.”

Potrivit specialistului, maneta de frână rămăsese blocată, cel mai probabil, într-o zonă foarte „superficială” şi nu a pătruns adânc de la început, de aceea nu a provocat simptome. De regulă, un corp străin declanșează durere și infecție, în timp ce, în acest caz, „s-a format un fel de buzunar protector, iar obiectul a continuat să migreze până când a întâlnit un obstacol: coloana vertebrală”, a continuat expertul.

„S-a fixat chiar la nivelul rădăcinii nervoase, începând să exercite o presiune de compresie.” Prin urmare, băiatul a început să resimtă o pierdere progresivă a forței la nivelul membrului inferior. „Ar fi început să manifeste simptomele tipice, durere, oboseală și dificultăți de mers, care s-au agravat până în punctul în care îi era extrem de greu să stea în picioare”, a remarcat Oggiano.

Procedura de extracție

Poziția manetei a făcut ca intervenția chirurgicală să fie deosebit de complexă. Echipa a operat printr-o incizie mică efectuată la nivelul spatelui, în apropierea coloanei vertebrale. Aceștia au ajuns la rădăcina nervului pentru a o elibera de aderențele și țesutul fibros care înconjurau obiectul, realizând o neuroliză, o procedură utilizată pentru a separa un nerv de structurile adiacente. „Cea mai delicată etapă din punct de vedere tehnic a fost izolarea manetei de structurile nervoase fără a provoca leziuni”, a comentat Oggiano. „Al doilea moment critic a fost extracția propriu-zisă: îndepărtarea unui obiect rigid, cu o lungime de 5 centimetri, fără a cauza vătămări, prezenta riscuri majore, mai ales că celălalt capăt al manetei se sprijinea pe zona abdominală; exista riscul de a provoca nu doar leziuni neurologice, ci și abdominale.”

Cu toate acestea, operația a fost un succes, iar recuperarea postoperatorie a băiatului a decurs fără probleme, iar acesta s-a refăcut complet, fără complicații fizice sau neurologice.