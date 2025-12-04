Un băiat de 19 ani a fost ucis de o leoaică la Grădina Zoo din Brazilia, chiar sub ochii vizitatorilor

Tânărul ar fi „intrat deliberat în țarcul animalului”. Foto: Getty Images

Un adolescent brazilian a fost ucis de o leoaică, în fața vizitatorilor unei grădini zoologice, duminică, după ce a escaladat un zid de șase metri, a trecut de un gard de protecție și a coborât dintr-un copac direct în țarcul animalului, au anunțat autoritățile.

Tânărul, în vârstă de 19 ani, pe nume Gerson de Melo Machado, ar fi „intrat deliberat în țarcul leoaicei” din parcul zoobotanic Arruda Câmara din Joao Pessoa, un oraș din nord-estul Braziliei, scrie 7sur7.be.

Filmările surprinse în timpul incidentului o arată pe leoaica Leona întinsă lângă geamul care o separă de public, vizitatorii fiind uluiți când îl văd pe adolescent coborând dintr-un copac. Animalul îl observă și se năpustește către el, făcându-l să cadă la pământ. Tufele se mișcă iar tânărul se poate observa ridicându-se pentru o clipă, înainte să dispară din nou.

Potrivit comunicatului oficial, Gerson „a murit din cauza rănilor provocate de animal”.

„Niciun comportament agresiv”

Grădina zoologică, închisă temporar pe durata anchetei, a transmis pe Instagram că incidentul este „extrem de trist”.

„Reafirmăm că parcul respectă standarde tehnice și protocoale stricte de siguranță și cooperăm pe deplin cu toate instituțiile implicate pentru a clarifica cele întâmplate”, se arată în mesaj.

Într-o altă postare, parcul a subliniat că „eutanasia nu a fost niciodată luată în calcul” în cazul Leoaicei, care „nu prezintă niciun comportament agresiv în afara contextului incidentului”.

Primele investigații arată că „gestul tânărului ar fi putut fi o tentativă de sinucidere”.

Un reprezentant de la protecția copilului a declarat într-un videoclip pe Instagram că l-a însoțit pe Gerson de Melo Machado timp de opt ani și că acesta suferea de tulburări grave de comportament. „A fost mereu fascinat de lei, visa să devină dresor”, a spus ea.