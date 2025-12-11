​Un bărbat a băut opt băuturi energizante pe zi și a ajuns la spital cu o formă rară de accident vascular cerebral

Un bărbat sănătos, de vârstă mijlocie, din Nottingham, Marea Britanie, a băut opt doze de băuturi energizante pe zi, dezvoltând în cele din urmă o formă rară de accident vascular cerebral.

Cazul, publicat pe site-ul medical BMJ Case Reports şi preluat de Corriere della Sera, reaprinde dezbaterea științifică despre riscurile cardiovasculare ale cofeinei, zaharurilor și ingredientelor „îmbunătățitoare”. Consumul mai multor băuturi energizante pe zi poate reprezenta un risc serios pentru creier. Medicii de la Unitatea de Accidente Vasculare Cerebrașe din cadrul Spitalelor Universitare din Nottingham NHS Trust au tras un semnal de alarmă după apariţia acestui caz.

Aceștia au relatat în BMJ Case Reports cazul unui bărbat „ sănătos și în formă”, așa cum se specifică în raport, care a consumat opt doze de energizante pe zi și a fost spitalizat pentru un accident vascular cerebral la nivelul talamusului, o zonă a creierului crucială pentru mișcare și senzație. La internarea în spital, tensiunea arterială era de 254/150 mmHg , extrem de ridicată, având în vedere că tensiunea arterială normală pentru un adult este mai mică de 120/80 mmHg. Pacientul prezenta hemipareză stângă , dificultăți de mers și vorbire neclară: un semn de ataxie care a alertat imediat echipa de medici. După reducerea pe cale farmacologică a tensiunii arteriale, situația s-a îmbunătățit doar parțial (tensiunea arterială sistolică a scăzut la 170 mmHg).

Reconstituirea faptelor

Problema a apărut abia după un istoric medical mai detaliat. Bărbatul a declarat că bea „în medie opt băuturi energizante pe zi”, fiecare conținând aproximativ 160 mg de cafeină , pentru un total între 1.200 și 1.300 mg , mult peste maximul recomandat de 400 mg pe zi. I s-a recomandat să se oprească, iar tensiunea arterială a revenit la normal, permițându-i să întrerupă medicamentele.

Dar efectele neurologice nu au dispărut complet: „Evident, nu mi-am dat seama de riscurile pe care mi le provocau băuturile energizante. Încă aveam amorțeală la mâna stângă, la degetele de la mâini, şi la picioare, chiar și după opt ani”, a povestit pacientul.

Conștientizarea riscurilor

Autorii articolului ştiinţific a subliniat că lipsa de conștientizare a pacienților „probabil nu este surprinzătoare”, deoarece băuturile energizante „nu sunt în general considerate a prezenta un risc potențial pentru sănătatea cardiovasculară”.

„Conținutul mediu declarat este de aproximativ 80 mg de cafeină per porție de 250 ml; ceaiul conţine 30 mg, iar cafeaua 90 mg. Cu toate acestea, în unele cazuri, poate conține peste 500 mg per porție ”, se mai precizează în articol. „Interacțiunea dintre ingrediente precum taurina, guarana, ginsengul și glucuronolactona ar putea spori efectele cofeinei, crescând riscul de accident vascular cerebral prin numeroase mecanisme”, au mai explicat autorii.

Studiile recente au confirmat această situaţie. Astfel o analiză din 2023 publicată în Nutrients a constatat că băuturile energizante cresc semnificativ tensiunea arterială sistolică și diastolică la adulții tineri, în timp ce un studiu american din 2019 ( Journal of the American Heart Association ) a observat modificări ale activității inimii după consumul de băuturi bogate în cofeină și taurină.

Un fenomen care îi afectează în principal pe tineri

Cazul britanic descris de BMJ nu este izolat. În Statele Unite și Europa, camerele de gardă de la urgenţe înregistrează de ani de zile o creștere a numărului de vizite legate de consumul de băuturi energizante, în special în rândul adolescenților și tinerilor adulți. În Regatul Unit, precizează specialiştii, în 2018, marile supermarketuri au introdus interdicția vânzării de băuturi energizante către copiii sub 16 ani.

De ce poate deveni o băutură energizantă periculoasă?

Cofeina stimulează sistemul nervos simpatic, crescând ritmul cardiac și tensiunea arterială. Combinația cu zaharuri cu indice glicemic ridicat promovează vârfuri de insulină și o încărcătură metabolică mai mare . În cele din urmă, ingrediente precum taurina, adesea considerată a fi protectoare în alte circumstanțe, pot, în doze mari și în combinație cu cofeina, să modifice contractilitatea cardiacă.

Conform unei analize a European Journal of Preventive Cardiology (2023), dozele care depășesc 400 mg de cofeină pot crește riscul de aritmii la persoanele predispuse. Și se știe că hipertensiunea arterială severă și aritmiile netratate se numără printre principalii factori de risc pentru accidentele vasculare cerebrale ischemice și hemoragice.