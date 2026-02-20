Un bărbat a fost concediat după 3 zile pentru că n-a vrut să dea mâna cu șefa lui. Acum primește compensație de 34.000 de euro

Un bărbat a fost concediat după 3 zile pentru că n-a vrut să dea mâna cu șefa lui FOTO: Getty Images

Un tânăr specialist în automatizări a fost concediat în Olanda după doar trei zile pentru că nu a vrut să dea mâna cu șefa lui. Acum, instanța a decis că măsura a fost nedreaptă, că gestul tânărului are o motivație de natură religioasă și i-a acordat o compensație de 34.000 de euro bărbatului.

Cazul a devenit cunoscut după ce hotărârea a fost făcută publică de către Tribunalul din Haga, potrivit rtl.nl.

Bărbatul în vârstă de 21 de ani lucra din 1 iunie 2025 la o companie care l-a detașat, în calitate de specialist în automatizări, la Organismul Central pentru Primirea Solicitanților de Azil (COA). Acolo urma să își desfășoare activitatea ca angajat IT de suport, lucrând de acasă.

Refuzul de a strânge mâna

Două zile mai târziu a apărut un moment stânjenitor, când, în timpul unei întâlniri de prezentare la COA, bărbatul a refuzat să strângă mâna șefei de echipă. COA a raportat ulterior angajatorului său un caz de discriminare pe criteriu de sex.

O zi mai târziu, angajatul a fost chemat la discuții de către angajator în legătură cu incidentul. Ulterior, bărbatul a trimis un e-mail angajatorului și șefei de echipă, în care a explicat politicos că nu a dorit să jignească pe nimeni, ci a acționat din convingeri religioase.

În aceeași zi, angajatorul l-a informat că raportul de muncă nu va continua în perioada de probă, dar nu a oferit un motiv legal pentru asta. Când bărbatul a întrebat de ce este concediat, compania a transmis că „s-a constatat că nu există o potrivire suficientă între modul tău de a-ți îndeplini sarcinile și așteptările din cadrul organizației noastre”.

Angajatul a suspectat însă că a fost concediat pentru că nu a vrut să strângă mâna șefei de echipă. El s-a adresat instanței, solicitând despăgubiri pentru concediere nejustificată. Potrivit acestuia, nu el a discriminat femeia pe criteriu de sex, ci dimpotrivă, a fost discriminat de angajator pe baza convingerilor sale religioase.

Din hotărârea făcută publică reiese că Tribunalul din Haga i-a dat dreptate bărbatului. Judecătorul din Haga a subliniat că firmele nu au voie să concedieze angajați pe baza convingerilor religioase. Judecătorul nu a crezut că încetarea contractului în perioada de probă a fost cauzată de „lipsa unei potriviri suficiente”, așa cum susținea angajatorul.

Potrivit judecătorului, în a treia zi de muncă era mult prea devreme pentru a ajunge la o astfel de concluzie. A contat și declarația unui conducător din cadrul COA, care a arătat că instituția nu putea încă evalua aptitudinile specialistului în automatizări, deoarece acesta abia începuse procesul de familiarizare.

Concediere discriminatorie

Judecătorul a mai menționat că strângerea mâinilor nu ar fi trebuit să reprezinte, în general, o problemă majoră pentru angajatul în automatizări, întrucât acesta urma să lucreze de acasă.

În final, judecătorul din Haga a stabilit că firma a făcut „o distincție interzisă” și că „încetarea contractului a fost discriminatorie”. Întrucât instanța a considerat deosebit de grav faptul că angajatorul a reziliat contractul de muncă pe baza unui criteriu interzis, despăgubirea acordată este importantă.

Deși angajatul lucrase doar trei zile, instanța i-a acordat o așa-numită „compensație echitabilă” în valoare de 34.000 de euro.