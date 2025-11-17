Un bărbat a scăpat cu viață după ce a fost călcat de tren, în Germania

Publicat la 12:39 17 Noi 2025 Modificat la 12:40 17 Noi 2025

Poliţia federală a declarat că bărbatul în vârstă de 45 de ani a căzut pe şine de pe peronul gării centrale din Hamburg FOTO: Hepta

Un bărbat a supravieţuit după ce a căzut pe şinele de cale ferată, iar un tren a trecut peste el, duminică dimineaţa, în oraşul Hamburg din nordul Germaniei, transmite agenţia DPA citată de Agerpres.

Poliţia federală a declarat că bărbatul în vârstă de 45 de ani a căzut pe şine de pe peronul gării centrale din Hamburg, în jurul orei 02:45 (01:45 GMT).

Călătorii care aşteptau pe peron au încercat să îl avertizeze pe mecanicul trenului care se apropia, însă nu au reuşit să prevină accidentul. Ei au apelat serviciile de urgenţă şi l-au ţinut de vorbă pe bărbatul rănit pentru a-l linişti până la sosirea ajutorului.

Poliţiştii şi echipajele de urgenţă au reuşit să îl elibereze pe bărbat împingând înapoi trenul S-Bahn.

Bărbatul de 45 de ani a fost transportat la spital cu răni grave, inclusiv cu un braţ rupt.

După evaluarea declaraţiilor martorilor şi a înregistrărilor video, poliţia a declarat că nu există indicii de neglijenţă din partea terţilor sau de tentativă de sinucidere.