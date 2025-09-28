Un bărbat a tras la mal cu dinții o navă de 700 de tone. „Dumnezeu m-a binecuvântat să fiu cel mai puternic om din lume”

Egipteanul Ashraf Mahrous speră să intre în Cartea Recordurilor. Foto: Profimedia Images

Un egiptean a reușit duminică să tragă la mal, cu dinții, o navă de 700 de tone acostată la țărmul Egiptului de la Marea Roșie și speră ca, prin această performanță, să intre în Cartea Recordurilor, informează Sky News.

Ashraf Mahrous, un practicant de lupte libere în vârstă de 44 de ani, a reușit performanța în apropierea stațiunii turistice Hurghada, din Egipt

Mahrous, poreclit în Egipt „Kabonga” și un cunoscut participant la competiții de tip „strongman” („Cel mai puternic om din lume”) în această țară, a tras apoi alte două nave care cântăreau, împreună, 1.150 de tone.

„Azi am venit să dobor recordul mondial. Am reușit să le trag pe amândouă (cu dinții), mulțumesc lui Dumnezeu, pentru a le demonstra prietenilor și întregii lumi că Dumnezeu m-a binecuvântat să fiu cel mai puternic om din lume”, a spus Mahrous.

Bărbatul a spus că a trimis poze și clipuri video cu performanța sa la Cartea Recordurilor pentru a afla cu certitudine dacă i se va omologa acest record.

Actualul record - de tragere cu dinții a unei nave de 614 tone - a fost stabilit în 2018.

În luna martie a acestui an, egipteanul Ashraf Mahrous a tras cu dinții un tren de 279 de tone, cu ajutorul unei funii, pe o distanță de 10 metri, performanță cu care a intrat oficial în Cartea Recordurilor. Cu trei ani în urmă a tras cu dinții un camion de peste 15 tone pe o distanță de 100 de metri.