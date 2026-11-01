Un bărbat a vrut să-și vândă câinele unui restaurant coreean, pentru carne. Cum a fost salvat animalul

1 minut de citit Publicat la 09:00 01 Noi 2026 Modificat la 09:00 01 Noi 2026

Voluntarii au aflat că bărbatul ar fi vrut să scape de câine vânzându-l pentru carne. Foto: Getty Images

Un bărbat din regiunea Odesa, Ucraina, ar fi încercat să-și vândă câinele din rasa Shar Pei pentru carne, căutând cumpărători printre restaurantele cu specific coreean. Mai mulți voluntari au aflat despre intențiile acestuia și au pus la cale o operațiune pentru a salva animalul. Cazul a ajuns însă în atenția poliției, după ce foștii proprietari au depus, la rândul lor, plângeri împotriva activiștilor, potrivit 5.ua.

Potrivit publicației ucrainene Divoglyad, care citează canalul de Telegram „Odesa așa cum este”, voluntarii au aflat că bărbatul ar fi vrut să scape de câine vânzându-l pentru carne. Aceștia au decis să intervină și s-au dat drept potențiali cumpărători, stabilind o întâlnire cu proprietarul. În urma acestei acțiuni, au preluat câinele și l-au scos din situația în care s-ar fi aflat în pericol.

Cazul a stârnit reacții în regiunea Odesa, iar poliția a început verificările pentru a stabili ce s-a întâmplat. Potrivit sursei citate, anchetatorii au identificat adresa proprietarilor și au verificat unde se află animalul salvat.

În acest caz a fost deschisă o anchetă pentru posibile fapte de cruzime față de animale, în baza articolului 299 din Codul penal al Ucrainei.

Foștii proprietari au depus plângeri împotriva voluntarilor

Povestea nu s-a încheiat odată cu salvarea câinelui. Foștii proprietari au depus plângeri la poliție împotriva voluntarilor, acuzându-i că ar fi pătruns ilegal pe proprietatea privată și că ar fi publicat pe internet date personale confidențiale fără autorizație.

Poliția a înregistrat și aceste sesizări și a început verificări separate pentru a stabili dacă acțiunile voluntarilor au încălcat legea. Anchetatorii urmează să clarifice circumstanțele incidentului și legalitatea conduitei ambelor părți.

Deocamdată, acuzațiile prezentate în legătură cu acest caz urmează să fie verificate de autorități.