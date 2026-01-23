Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient

Un bărbat din Texas a murit după ce a luat timp de peste două luni un medicament care nu îi fusese prescris FOTO: Getty Images

Un bărbat din Texas a murit după ce a luat timp de peste două luni un medicament care nu îi fusese prescris, trimis din eroare de farmacia la care era client de ani de zile, potrivit unui proces de ucidere din culpă aflat pe rol.

Joseph Hamilton Broussard, de 92 de ani, a urmat cu strictețe indicațiile de pe flacon, fără să știe că medicamentul primit era destinat unui alt pacient. Fiica lui susține că această eroare a dus la o degradare lentă, dar fatală, a stării de sănătate a tatălui ei, potrivit The Independent.

Medicament greșit, consecințe fatale

Potrivit documentelor depuse în instanță, Broussard a primit în august 2024 un flacon cu 90 de comprimate de pioglitazonă, un medicament utilizat în tratamentul diabetului. Deși a luat câte o pastilă pe zi, conform instrucțiunilor, bărbatul nu avea prescris acest medicament.

Un expert în medicină de urgență și toxicologie a concluzionat că administrarea pioglitazonei a fost cauza directă a agravării insuficienței cardiace congestive de care suferea Broussard și, în cele din urmă, a decesului acestuia, survenit în iunie 2025, după un declin medical de 11 luni.

Probleme de sănătate preexistente

Broussard avea un istoric medical complex, incluzând diabet de tip 2, insuficiență cardiacă congestivă, fibrilație atrială, hipertensiune arterială și un stimulator cardiac. În acest context, pioglitazona — un medicament cunoscut pentru faptul că favorizează retenția de lichide — putea agrava semnificativ starea sa cardiacă.

Expertul a arătat că medicamentul „poate declanșa sau agrava insuficiența cardiacă, în special la pacienții cu afecțiuni preexistente”, iar lipsa unei verificări elementare la nivelul farmaciei a avut consecințe grave.

Internări repetate înainte de deces

În octombrie 2024, la câteva săptămâni după începerea tratamentului, Broussard a fost internat cu dificultăți de respirație și edeme la nivelul membrelor inferioare. Medicii au constatat o agravare a insuficienței cardiace și l-au tratat cu diuretice intravenos.

Câteva luni mai târziu, după un episod de pneumonie, a urmat o nouă spitalizare, de această dată pentru o săptămână. Starea sa de sănătate a continuat să se deterioreze până la decesul survenit pe 7 iunie 2025.

Acuzații de neglijență

Procesul vizează Mercury Drive Pharmacy din Houston, parte a rețelei Health Mart, deținută de distribuitorul farmaceutic McKesson. Potrivit plângerii, farmacia nu ar fi respectat standardele minime de siguranță, inclusiv verificarea identității pacientului înainte de livrarea medicamentului.

Reprezentanții McKesson și proprietarul farmaciei nu au oferit comentarii până la publicarea informațiilor.

Familia cere despăgubiri

Fiica lui Broussard solicită în instanță daune materiale și morale, inclusiv pentru suferința fizică și emoțională a tatălui său, cheltuielile medicale și de spitalizare, precum și costurile de înmormântare. De asemenea, sunt cerute daune punitive, cu scopul de a sancționa și preveni astfel de erori în viitor.

Avocații familiei nu au comentat public cazul.