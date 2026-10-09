Un bărbat care s-a chinuit 3 ani să-și anuleze o amendă primită pe nedrept a reușit să facă în sfârșit asta cu ChatGPT

Un bărbat a reușit să-și anuleze o amendă cu ChatGPT FOTO: Getty Images

Un bărbat care a primit o amendă pentru parcare în 2023, pe care a considerat-o nedreaptă, a obținut câștig de cauză după o luptă care a durat trei ani folosind ChatGPT pe post de avocat.

Britanicul Rafal Goral spune că a fost amendat cu 100 de lire sterline pentru că nu a plătit suficient de repede parcarea, în Newquay, Cornwall, în 2023, relatează The Independent.

În august 2023, bărbatul de 45 de ani și-a lăsat mașina într-o parcare cu plată din Newquay, Cornwall, unde a petrecut o zi de relaxare la malul mării.

Susține că la automatul de plată era o coadă lungă, iar aparatul nu accepta plăți cu cardul. Prin urmare, a fost nevoit să descarce o aplicație și să își creeze un cont pentru a plăti, lucru pe care l-a și făcut.

Dar două săptămâni mai târziu, Rafal a primit o scrisoare prin care era informat că trebuie să plătească o amendă de 100 de lire sterline. În notificare se preciza că plata fusese efectuată la 16 minute după ce intrase cu mașina în parcare.

După trei ani de schimburi de mailuri cu firme de recuperare a datoriilor și cu Smart Parking Limited, Rafal a primit în cele din urmă, un e-mail prin care era informat că amenda fusese anulată.

„De la început până la sfârșit, nu a fost vorba despre bani. Îmi permiteam să plătesc, dar este o chestiune de principiu. Dacă știi că ai dreptate, atunci nu ar trebui să le plătești niciun ban. Este un fel de luptă între David și Goliat. Ei au avocați și sunt o companie mare, dar, în cele din urmă, au renunțat”, spune bărbatul.

Rafal a ajuns în parcarea Tower Road în jurul orei 10:12, pe 4 august 2023, și s-a așezat la o coadă lungă în fața automatului de plată.

Când a ajuns în sfârșit în față, susține că aparatul accepta doar numerar, astfel că a trebuit să descarce o aplicație pentru a putea plăti.

Pentru că semnalul telefonului era slab, descărcarea aplicației RingGo și crearea unui cont au durat ceva timp. În cele din urmă, a reușit să rezolve problema și și-a continuat ziua.

Notificarea de penalizare emisă de Smart Parking Limited a fost trimisă pe 25 august, motivul invocat fiind achitarea unei perioade de parcare insuficiente.

În septembrie, Rafal a contestat amenda și spune că nu a mai primit niciun răspuns până în ianuarie, când a primit o scrisoare de la o firmă de recuperare a datoriilor, prin care i se solicita plata a 170 de lire sterline.

„Am contestat amenda imediat, dar nu am primit niciun răspuns din partea lor. Mă hărțuiau și îmi trimiteau scrisori în care spuneau că trebuie să mă prezint în instanță. Încercau să mă sperie. Trebuie să le acorzi oamenilor timpul necesar. Le-am explicat exact care erau problemele mele. Puteau să vadă pe camerele de supraveghere că încercam să rezolv situația. Sunt clientul lor. Cum poți să îți tratezi clientul în felul acesta?”, a spus bărbatul.

El a luat legătura cu firmele de recuperare a datoriilor și spune că schimburile de corespondență au continuat timp de patru luni, până când cazul a fost „suspendat”.

Rafal nu a mai primit nicio veste timp de un an și jumătate, până în noiembrie 2025, când a primit o scrisoare de la o altă firmă de recuperare a datoriilor.

Ulterior, a fost informat că procesul urma să aibă loc în octombrie 2026 și că trebuia să se pregătească.

Un mediator încerca să găsească o soluție, iar Smart Parking Limited ar fi oferit să reducă amenda la 60 de lire sterline. Rafal a refuzat însă oferta.

Pe 25 septembrie, cu doar câteva săptămâni înainte de proces, el a primit un e-mail prin care era anunțat că atât cazul, cât și amenda fuseseră abandonate.

„Sunt extrem de fericit. După trei ani de luptă, acesta este un lucru care mi-a ridicat cu adevărat moralul. Eram pregătit să merg în instanță. Aș fi mers până la cele mai înalte instanțe. Am câștigat războiul fără să mai fie nevoie de bătălia finală”, spune el.

Rafal spune că victoria lui se datorează în mare parte ajutorului primit de la ChatGPT. El a încărcat fiecare scrisoare și fiecare e-mail pe platforma de inteligență artificială, pentru a întreba ce răspuns ar trebui să trimită.

Până la momentul în care cazul urma să ajungă în instanță, valoarea amenzii crescuse la aproximativ 300 de lire sterline.

De asemenea, a încercat de câteva ori să sune la linia telefonică de asistență a organizației Citizens Advice, însă spune că ajutorul primit de acolo nu a fost la fel de util ca cel oferit de inteligența artificială.

„De la început până la sfârșit, de fiecare dată când primeam o scrisoare, întrebam ChatGPT ce ar trebui să fac. Îmi spunea ce să scriu, unde să mă adresez și tot ce trebuia să fac. Am făcut totul cu ajutorul inteligenței artificiale. Mi-au pregătit chiar și apărarea, pe care am trimis-o instanței. Vreau ca publicul să știe că oamenii pot face acest lucru și că nu ar trebui să renunțe. Oamenii nu vor să treacă prin toată bătaia de cap, așa că plătesc pur și simplu. Dar este greșit. Este revoltător”, și-a încheiat bărbatul povestea.