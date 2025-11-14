Un bărbat care s-a dus în Turcia să facă implant de păr și un tratament stomatologic a murit imediat după intervenții

Un bărbat a murit după ce a făcut transplant de păr în Turcia FOTO: Hepta (imagine cu caracter ilustrativ)

Un bărbat a murit după ce a făcut transplant de păr și tratament dentar la două clinici din Turcia, în două zile consecutive.

Mentor Rama, de 36 de ani, cetățean britanic de naționalitate albaneză, a murit după ce i s-a făcut rău la hotel, imediat după a doua intervenție, cea stomatologică, relatează turkiyetoday.com.

Cazul este investigat de poliția din Istanbul.

Potrivit sursei citate, bărbatul era cazat la un hotel din cartierul Şişli, în apropierea clinicii unde a făcut transplantul de păr. A doua zi a făcut tratamentul dentar, iar când a ajuns în camera de hotel s-a prăbușit.

A fost dus cu ambulanța la Spitalul Seyrantepe Hamidiye Etfal, dar a fost declarat mort în jurul orei 16:30, pe 11 noiembrie.

După autopsie, corpul a fost preluat de familie și repatriat.

Britanicii zboară frecvent în Turcia, unde transplanturile de păr costă în jur de 1.500 de lire sterline, pe când în Regatul Unit aceste intervenții au prețul de 10.000 de lire.

În august, un alt britanic a murit după ce a mers în Turcia pentru un transplant de păr.

Chirurgii din Turcia realizează aproximativ 60% dintre transplanturile de păr efectuate la nivel mondial. Se estimează că 150.000 de britanici au călătorit în Turcia în 2022 pentru proceduri cosmetice, iar turismul medical aduce economiei țării mai mult de 2 miliarde de euro.