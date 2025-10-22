Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”

Un bărbat care săpa după râme lângă locuința lui de vară din Suedia a descoperit o comoară extraordinară, care îi va schimba cu totul viața.

Bărbatul, care săpa după râme lângă casa lui aflată în apropiere de Stockholm, a făcut descoperirea vieții sale: un tezaur format din aproximativ 20.000 de monede de argint amestecate cu mărgele, pandantive și inele de argint, potrivit Live Science.

Tezaurul datează din Evul Mediu timpuriu și cântărește aproximativ 6 kilograme, potrivit unui comunicat al Consiliului Administrativ al Regiunii Stockholm.

Bărbatul care a descoperit comoara lângă casa lui de vară a raportat descoperirea autorităților locale. Arheologii examinează acum comorile, care fuseseră depozitate într-un cazan de cupru ce s-a degradat în mare parte de-a lungul timpului.

„Probabil că acesta este unul dintre cele mai mari tezaure de argint din Evul Mediu timpuriu descoperite vreodată în Suedia”, a declarat Sofia Andersson, specialist în antichități la Consiliul Administrativ al Regiunii Stockholm. „Nu știm încă exact câte monede sunt, dar cred că ar putea fi peste douăzeci de mii”.

O analiză preliminară a arătat că majoritatea monedelor de argint datează din secolul al XII-lea. Unele poartă inscripția „KANUTUS”, numele latin al lui Knut, ceea ce indică faptul că au fost bătute în timpul domniei regelui suedez Knut Eriksson, care a condus între anii 1173 și aproximativ 1195.

Câteva dintre monede sunt rare, inclusiv mai multe „monede episcopale” bătute de episcopi puternici, conform comunicatului. Aceste monede îl înfățișează pe un episcop ținând un toiag arhieresc, un baston simbolic folosit de cler pentru a reprezenta autoritatea lor spirituală.

„Este complet unic; nu avem alte comori medievale provenite din Stockholm”, a declarat Lin Annerbäck, directorul Muzeului Medieval din Stockholm, pentru ziarul suedez Dagens Nyheter. „Și se pare că este, de asemenea, extrem de mare. Așa că este foarte palpitant”.

Annerbäck a subliniat că Stockholm nu exista la sfârșitul secolului al XII-lea; orașul a fost fondat oficial în 1252 de un om de stat și a devenit cel mai mare oraș al Suediei până la sfârșitul secolului al XIII-lea.

În ceea ce privește motivul pentru care tezaurul a fost îngropat, sfârșitul secolului al XII-lea a fost o „perioadă tulbure”, deoarece suedezii încercau să colonizeze teritorii din Finlanda, a spus Annerbäck.

„Așa că noi credem că mulți și-au ascuns comorile de acest fel pentru a le păstra în posesia familiei”, a explicat el pentru Dagens Nyheter. „Faptul că argintul este amestecat cu mărgele și alte obiecte sugerează că este vorba despre averea cuiva care a fost ascunsă intenționat”.

Cercetările asupra tezaurului continuă. Consiliul Administrativ al Regiunii Stockholm va raporta acum descoperirea către Oficiul Național al Patrimoniului, care va decide dacă statul îl va despăgubi pe bărbatul care a făcut descoperirea.

„Cel care a făcut descoperirea a acționat complet corect contactându-ne pe noi, la Consiliul Administrativ al Regiunii”, a spus Andersson. „Conform Legii privind Mediul Cultural, oricine descoperă un obiect de argint antic sau un depozit de acest fel este obligat să îl ofere statului spre răscumpărare, în schimbul unei recompense”.