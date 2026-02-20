Un bărbat din Sicilia și-a dresat câinele să arunce ilegal gunoiul, la ceas de noapte

1 minut de citit Publicat la 14:29 20 Feb 2026 Modificat la 14:29 20 Feb 2026

Camerele de supraveghere au surprins patrupedul în timp ce arunca ilegal gunoiul stăpânului. Sursă foto: Municipalitatea Catania / Facebook

Un bărbat din orașul sicilian Catania și-a dresat câinele să îi arunce sacii cu gunoi menajer pe marginea drumului, scrie The Guardian, care notează că inventivul localnic a fost depistat de autorități.

Respectivul cetățean a recurs la ajutorul patrupedului său pentru a evita camerele de supraveghere instalate de municipalitate tocmai în ideea de a combate aruncarea ilegală a deșeurilor.

Episodul este detaliat într-o postare pe pagina oficială de Facebook a orașului Catania.

Postarea conține materiale video cu câinele dresat ca gunoier ilegal, la care poliția municipală a comentat că "inventivitatea nu poate fi alibi pentru comportamentul necivilizat".

Bărbatul din Catania și-a instruit câinele să-i ducă sacii cu gunoi și să-i abandoneze pe marginea drumului

În imagini se vede un patruped de talie mică alergând cu un sac de gunoi în gură pe Via Pulacara, în cartierul San Giorgio, înainte de depune cu grijă "marfa" pe marginea drumului.

"Unitatea de mediu a poliției municipale din Catania a publicat două videoclipuri înregistrate de camerele de supraveghere, în care poate fi văzut un câine aruncând un sac de deșeuri pe stradă", au precizat autoritățile, adăugând că acest subterfugiu este "pe cât de viclean pe atât de greșit", contribuind la poluarea orașului prin exploatarea unui animal de companie neștiutor.

"Respectul pentru decența urbană și pentru mediul înconjurător este o datorie pentru toți", se mai spune în postarea de pe Facebook.

Aruncarea ilegală a gunoiului, fenomen în creștere în Italia

Aruncarea ilegală a deșeurilor este o problemă persistentă în Italia, în special în partea de sud a țării, și are costuri semnificative pentru mediu și economie.

The Guardian notează că în anul 2023 în această țară au fost înregistrate peste 9.300 de infracțiuni având legătură cu depozitarea deșeurilor, ceea ce înseamnă o creștere de 66% față de anul precedent.

Municipalitățile instalează tot mai multe camere de supraveghere și sisteme inteligente de monitorizare, încercând să limiteze fenomenul și să descurajeze utilizarea abuzivă a punctelor de reciclare.

După colectarea acestor dovezi video, urmează sancționarea făptașilor.

În Palermo, de exemplu, oficialii locali spun că 93% din amenzile pentru depozitarea ilegală de deșeuri au fost date pe baza probelor video.

Conform legislației italiene, abandonarea neautorizată a deșeurilor - inclusiv a sacilor de gunoi menajer - poate să îi aducă amenzi între 1.500 și 18.000 de euro contravenientului, cu posibilitatea de a extinde cazul la acuzații penale.

În ceea ce-l privește pe dresorul "câinelui gunoier" din Catania, acesta a fost, se pare, amendat, la rândul lui, notează The Guardian.