Un bărbat plecat de-acasă la cumpărături și-a găsit locuința complet distrusă de buldozer când s-a întors

Un bărbat care s-a dus la cumpărături și-a găsit locuința demolată cu buldozerul când s-a întors acasă FOTO: Bob Thwaites

Un bărbat care s-a dus la cumpărături și-a găsit locuința demolată cu buldozerul când s-a întors acasă. De asemenea, i-au fost distruse toate bunurile din interior, inclusiv urna cu cenușa fiului său decedat.

Bob Thwaites, de 79 de ani, a locuit în ultimii 35 de ani într-o rulotă situată lângă un pârâu, în nordul comitatului Kent, Marea Britanie. A decis să se mute într-o locuință complet deconectată de la rețelele publice după ce a divorțat, în 1991.

Însă, anul acesta, pe 6 mai, când s-a întors de la cumpărături, a constatat că rulota lui fusese demolată de compania Land Logical, care preluase Swanscombe Development LLP, societatea care deținea terenul, potrivit Metro.

Bunurile lui fuseseră distruse, inclusiv urna cu cenușa fiului său decedat.

La Tribunalul Districtual din Dartford, pe 30 septembrie, Thwaites a solicitat un ordin judecătoresc provizoriu care să-i permită să se întoarcă pe teren cu o altă rulotă, în timp ce este soluționat litigiul juridic.

David Forsdick KC l-a reprezentat pe Thwaites, în timp ce Howard Smith a fost desemnat să reprezinte Swanscombe Development LLP.

Înaintea audierii, Ed John, partener în cadrul departamentului de litigii imobiliare al firmei Keystone Law, a subliniat că audierea privind ordinul provizoriu nu avea ca obiect stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului.

„Acest caz nu este doar despre un om și locuința lui, este despre statul de drept și demnitatea umană”, a spus Ed John.

El a spus că, dacă dezvoltatorii considerau că Bob Thwaites nu avea dreptul să locuiască pe teren, aceștia ar fi trebuit să solicite Tribunalului Districtual din Dartford un ordin de evacuare, în loc să îl îndepărteze pe cont propriu.

Dacă ocupantul ar fi refuzat ulterior să plece, situația ar fi trebuit trimisă din nou instanței pentru emiterea unui mandat, permițând agenților de executare ai tribunalului districtual să efectueze evacuarea.

Ed John a spus că, în cei 30 de ani de când practică dreptul imobiliar, nu a mai văzut niciodată o situație precum demolarea locuinței lui Bob Thwaites.

„Am rămas fără cuvinte când am primit telefonul pe 6 mai”, a spus el. „Nu-mi venea să cred că cineva ar putea face așa ceva”.

El a spus că Bob Thwaites s-a mutat pe teren în 1991, când acesta nu avea niciun proprietar înregistrat. După ce a locuit acolo mai bine de 12 ani, el susține că a dobândit drepturi prin posesie îndelungată. Ed John susține că aceste drepturi au devenit un „drept opozabil” atunci când terenul a fost în cele din urmă înregistrat, ceea ce ar însemna că drepturile lui Bob Thwaites ar putea prevala asupra dreptului de proprietate înscris în acte și deținut de Swanscombe Development LLP.

El a explicat că partea adversă contestă dreptul lui Bob Thwaites la măsurile solicitate și susține că acesta nu a demonstrat existența temeiului necesar pentru emiterea imediată a unui ordin judecătoresc obligatoriu.

În timpul audierii, David Forsdick a susținut că, în orice caz, distrugerea locuinței lui Thwaites a fost „ilegală”.

„A fost o încălcare a drepturilor clientului meu”, i-a spus el judecătoarei Catherine Brown, care prezida audierea.

El a făcut referire la un articol de presă în care Nicholas Katz, directorul general al Land Logical, spusese că Thwaites era un „squatter” - o persoană care ocupă un teren fără drept. Forsdick a susținut că, prin recunoașterea faptului că acesta ocupa terenul astfel, existau dovezi că ar fi fost necesar un ordin judecătoresc pentru a-l îndepărta, ordin pe care compania nu l-a solicitat.

El a spus: „Dacă locuia acolo în calitate de squatter, acest lucru poate fi posibil doar în baza unei licențe sau a posesiei îndelungate”.

Forsdick a susținut că rulota de la Broadness Creek era în mod evident locuința clientului său, prezentând imagini aeriene din perioada 1999–2025 care arătau că aceasta se afla în același loc, precum și fotografii realizate de-a lungul deceniilor, care ilustrau viața bărbatului în acel loc.

Instanța a aflat că lui Thwaites îi fusese dată o cheie a porții de acces către zonă, astfel încât să poată ajunge la locuința lui, lucru pe care Forsdick l-a descris drept o „recunoaștere a faptului că locuia acolo”.

„Domnul Thwaites nu a avut nicio problemă timp de 35 de ani și nu există nicio dovadă că ar fi existat probleme în acești 35 de ani, până când Land Logical a preluat terenul”, a spus el.

Judecătoarei i s-a spus că distrugerea locuinței l-a lăsat pe bărbatul în vârstă de 79 de ani „traumatizat, dezrădăcinat și extrem de stresat”.

Forsdick a remarcat că partea adversă susținuse că Bob Thwaites locuia în alte trei locuri, afirmație pe care el a contestat-o. El a explicat instanței că Thwaites își vizita uneori partenera și fiica, dar nu locuia împreună cu acestea.

În replică, Smith a susținut că, dacă acesta locuia la Broadness Creek, „nu exista autorizație de construire”, „nu se plătea impozit local” și „totul se făcea în afara evidențelor oficiale”. El a admis că dovezile sugerau că Bob Thwaites locuia efectiv acolo, dar a pus sub semnul întrebării perioada și frecvența cu care acesta ar fi locuit pe teren.

Smith a mai spus: „Poziția noastră este că nu are niciun contract care să-i permită să rămână în posesia terenului”.

Judecătoarea Brown a amânat soluționarea cererii până joi, 15 octombrie, când va pronunța decizia.