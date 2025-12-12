Un bărbat şi-a părăsit iubita după ce i-a golit contul bancar folosind recunoaşterea facială în timp ce femeia dormea

Tânărul a folosit datele şi parolele pe care le cunoştea pentru a debloca telefonul femeii. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un tânăr de 20 de ani, de origine nord-africană, rezident în provincia Reggio Emilia, Italia care a avut o relație de lungă durată cu o femeie din localitatea Rubiera, este acuzat de furt calificat. Conform reconstituirii carabinierilor din Rubiera și a parchetului din Reggio Emilia, tânărul în vârstă de 20 de ani ar fi folosit telefonul mobil al iubitei sale în timp ce aceasta dormea şi i-a golit contul bancar, apoi a dispărut.

Tânărul a folosit datele şi parolele pe care le cunoştea pentru a debloca telefonul femeii, apoi a accesat aplicația pentru gestionarea contului bancar. A mărit limitele de depunere cât de mult a putut și apoi a activat sistemul de recunoaștere facială cu propria față, pentru a putea autoriza tranzacțiile, relatează Corriere della Sera.

După ce totul a fost pus la punct, a efectuat două transferuri în valoare totală de 25.000 de euro, unul de 20.000 de euro și altul de 5.000 de euro în contul său. Apoi bărbatul a părăsit casa femeii și câteva ore mai târziu i-a trimis un mesaj de rămas bun , explicându-i că dorește să se întoarcă în țara natală și să-și construiască o viață nouă, dar fără a menționa cei 25.000 de euro transferați către el.

Câteva ore mai târziu, femeia și-a verificat contul bancar și a descoperit cele două tranzacții, care practic îi goliseră contul. După ce a identificat beneficiarul transferurilor, a contactat carabinierii din Rubiera, care, după câteva verificări rapide, au contactat parchetul și au obținut un ordin de sechestru.

Măsura judiciară a blocat contul bancar al nord-africanului în vârstă de 20 de ani, împiedicându-l să folosească cei 25.000 de euro. Pe de altă parte acum femeia poate solicita o rambursare directă.

Dacă tânărul ar fi reușit să transfere banii într-un alt cont sau să facă retrageri, recuperarea banilor ar fi fost semnificativ mai complicată.

Tânărul în vârstă de 20 de ani a fost pus sub acuzare, iar ancheta continuă acum pentru a reconstitui diversele detalii, în vederea realizării rechizitoriului.