Un bebeluș de doar câteva zile a murit după ce ar fi fost aruncat de la etaj de sora lui de cinci ani

Tragedia s-a produs în localitatea Vasilyevo, din Rusia, în timp ce cei doi copii fuseseră lăsați singuri acasă. Foto: Getty Images

Un bebeluș de doar 21 de zile a murit în urma unui incident șocant, după ce ar fi fost „aruncat de la o fereastră aflată la peste 12 metri înălțime de către sora sa, în vârstă de cinci ani, potrivit autorităților ruse.

Tragedia s-a produs în localitatea Vasilyevo, din Rusia, în timp ce cei doi copii fuseseră lăsați singuri acasă. Mama plecase pentru scurt timp, iar tatăl se afla la serviciu, scrie Mirror.

Martorii au povestit că au auzit o fetiță țipând de la fereastra unui apartament situat la etajul al patrulea, iar apoi au văzut trupul neînsuflețit al bebelușului pe trotuar. „Ne-au lăsat genunchii când am văzut scena aceea”, a spus unul dintre trecători.

Echipajele de intervenție au confirmat decesul copilului la fața locului. Comitetul de Investigații al Federației Ruse a deschis un dosar penal pentru moartea nou-născutului.

Anchetatorii analizează mai multe ipoteze, printre care și posibilitatea ca gestul fetiței să fi fost determinat de gelozie față de noul membru al familiei. De asemenea, este verificat motivul pentru care copiii au fost lăsați nesupravegheați.

„Acțiunile părinților care i-au lăsat copiii singuri, precum și alte posibile circumstanțe ale incidentului, sunt în prezent investigate”, au transmis autoritățile.

Șeful districtului Zelenodolsk, Mikhail Afanasiev, a declarat:

„Forțele de ordine investighează cazul. Îmi exprim condoleanțele familiei îndoliate și fac un apel către toți părinții să fie vigilenți și să nu lase niciodată copiii nesupravegheați.”